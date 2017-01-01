Пенелопе 43: пять лучших фильмов знаменитой красавицы

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Пенелопа Крус

Оригинальные фильмы на любой вкус и для любого настроения

Кокаин (2001)

За этот фильм Пенелопа Крус получила «MTV Movie Awards» за лучшую женскую роль и, по иронии судьбы, была номинирована на «Золотую малину» за худшую женскую роль.

Сыграла актриса в тандеме с харизматичным Джони Деппом. «Кокаин» - драма, основанная на реальной жизни американского контрабандиста. Оружие, наркотики, дружба и предательство – все есть в этом фильме.

И сексуальная красотка Крус в роли «плохой девочки» лишь добавила в картину перца. «Кокаин» можно смотреть в любом настроении, всё равно после просмотра оно бесповоротно изменится.

Пенелопа Крус

Ванильное небо (2001)

Роль Софии в «Ванильном небе» стала в буквальном смысле счастливым билетом для Пенелопы Крус, по дороге в Голливуд.

Актриса так гармонично влилась в роль очаровательной Софии, что на съемочной площадке успел возникнуть один из самых громких актерских союзов – Пенелопы с красавцем Томом Крузом.

Не удивительно, что и сам фильм получился наполненный, от первых до последних кадров, любовью и запредельной чувственностью. То, что нужно для просмотров в обнимку со своей второй половиной.

Пенелопа Крус и Том Круз

Не уходи (2004)

Драма от Серджио Кастеллитто не особо популярна среди поклонников Пенелопы Крус. Но только потому, что немногие ее смотрели. Фильм о страсти, выборе, жестокости и, конечно же, сильном человеческом чувстве – любви.

«Не уходи» не для попкорна и разговоров, его не захочешь обсудить с друзьями, но в памяти он точно останется надолго. Небольшой секрет: в этом фильме у Пенелопы Крус очень неожиданный для зрителя внешний вид.

Вики Кристина Барселона (2008)

Мелодрама от легендарного Вуди Аллена обязательна для просмотра всем поклонникам шикарной актрисы.

Крус, Хавьер Бардем и Скарлетт Йохансон, да еще и в страстном любовном треугольнике – гремучая смесь для всех зрителей у экранов.В этом фильме у актрисы завязалось любовные отношения с Хавьером Бардемом, переросшие позже в крепкий семейный союз.

В целом, «Вики Кристина Барселона» можно пересматривать бесконечное количество раз и просто отдыхать под него, не ожидая спектра каких-то особо сложных эмоций. Кадры из прекрасного города Барселона не оставят зрителя равнодушным.

Пираты карибского моря 4 (2011)

Пожалуй, самая романтичная часть «Пиратов». Культовый фильм полюбился всем, независимо от возраста и предпочтений. «Пираты карибского моря» хорошо смотреть с детьми или большой компанией друзей, обязательно с вкусной едой и хорошим настроением.

Это своеобразная сказка, в четвёртой части которой нашла свое место роскошная возлюбленная Джека Воробья – Пенелопа Крус.

Пенелопа Крус и Джонни Депп

Как сообщал «Главком», Роковая испанская красотка Пенелопа Крус отмечает день рождения.