Пользователи сети негодуют: Дорн назвал агрессию России «ссорой двух собратьев»

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Иван Дорн

Певец открестился от помощи военным АТО

Известный украинский певец Иван Дорн в интервью российскому журналисту Юрию Дудю назвал агрессию РФ в Украине «ссорой двух собратьев» и открестился от помощи бойцам АТО.

«Когда произошла ссора двух собратьев... Все младшие братья сказали «нет» всему от старшего брата, «хотим все свое», - так певец объяснил события на востоке Украины.

Также Дорн заявил, что никогда не помогал бойцам АТО, а перечислял деньги пострадавшим от обстрелов жителям Мариуполя, а волонтеры решили эти средства перечислить на нужды военных.

Кроме того, во время своего концерта в Москве Иван Дорн рассказал, что между украинцами и русскими «нет ничего, кроме дружбы», и попросил москвичей передать привет киевлянам. Фрагмент выступления артиста показали в интервью.

«Люди говорят о том, что есть проблемы. Проблемы в их головах, вот, где их проблемы и пусть подавятся ими, этими проблемами, раз и навсегда! Между нами нет ничего! Нет ничего, кроме дружбы! Давайте всей Москвой передадим дружный Киеву привет! И пусть это увидят все!» – сказал Дорн со сцены.

В интервью Иван Дорн признался, что удивился такой реакции. Он сказал, что многим в Украине не нравится то, что он выступает в России.

«Политикам это не нравится… Просто сам факт того, что я выступаю в России – это возмутительно. Ну, именно для тех, кто ярый русофоб, им тоже это не нравится. А остальным людям, на самом деле, им, честно говоря, - по барабану, что я говорю, им важнее моя музыка», - считает Дорн.

Джерело: ТСН