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«Проїдають останні запаси». Російський економіст пояснив, на чому досі тримається економіка агресора

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Проїдають останні запаси». Російський економіст пояснив, на чому досі тримається економіка агресора
Мінфін країни-агресорки живе сьогоднішнім днем і що буде з Росією завтра, не переймається
фото ілюстративне

«Йде процес відбирання грошей у бізнесу і населення»

Російська економіка виживає за рахунок того, що країна-агресорка відібрала всі гроші, які були на рахунках регіонів. Росія забирає кошти у приватного бізнесу та громадян, концентруючи їх у своїх руках. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів доктор економічних наук, експрофесор Вищої школи економіки в Москві Ігор Ліпсіц.

Економіст зазначив, що існує декілька причин того, що у Росії немає фінансової кризи, і перша – підвищення ціни на нафту. «Не дуже добре працює механізм санкцій, стеля цін на нафту. Я говорив із самого початку, коли про «стелю цін» було оголошено, що вона буде погано працювати. Цей механізм погано контрольований, і він працює через пень-колоду. Зараз тривають спроби якось його підтримати. Йдуть атаки на тіньовий флот, який возить нафту за цінами, вищими за встановлену стелю. Це досить клопітка робота. А те, що ціни трішки піднялися, підвищило доходи», – розповів він.

Ліпсіц додав, що змінилися методики розрахунку цін і системи оподаткування всередині Росії. За його словами, країна-агресорка забирає гроші у приватного сектору, у приватного бізнесу, у цивільного бізнесу та концентрує у своїх руках.

«Гроші вкидає у військову економіку, військове виробництво. Через виробництво проходить якась грошова маса, потім гроші назад вкидаються в економіку, породжуючи зростання попиту, зростання продажів. А коли в тебе зростають продажі, у тебе зростають податкові надходження, тому що ти дав грошей більше на зарплату. Тобто за цю більшу зарплату люди купили більше товарів. Відповідно, ти зібрав більше податку на додану вартість», – роз’яснив фінансист.

Доктор економічних наук підкреслив, що, незважаючи на удаване благополуччя російського фінансового процесу, Фонд національного добробуту (ФНД) неухильно зменшується. За його словами, 11,97 трлн рублів (або $133,4 млрд), які станом на 1 січня цього року становили ФНД, не є ліквідними грошима.

«А ліквідних грошей у Росії залишилося менше ніж три трильйони рублів. Це тільки те, що у нього в юанях, які можна якось витратити на купівлю товарів у Китаї. Інша частина з решти ФНБ – це золото. З ним великі проблеми, його особливо продати за кордоном вкрай складно. На російське золото накладено санкції», – пояснив він.

Ігор Ліпсіц зазначив, що Мінфін золото продає Центробанку РФ (юридично – це різні особи), за що отримує гроші на військові витрати. Поповнення ФНБ не відбуваються і якщо зовні картина для росіян здається привабливою, то за фактом у Росії «проїдають останні гроші, їх висмоктують з усіх закутків».

Економіст додав, що для виживання економіки країни-агресорки влада відібрала всі гроші, які були на рахунках регіонів Росії. Також відбувається висмоктування всіх грошей із приватного господарства, з самого населення.

«Весь час підвищуються якісь акцизи, весь час вводяться якісь мита на імпортні товари. Зокрема в п'ять разів підняли мито на все імпортне пиво. Йде процес відбирання грошей у населення. Ось звідси фінансовий результат», – розповів він.

З 1 січня 2024 року запрацював новий податок на надприбуток для великих компаній, що також призвело до серйозних вливань у російську економіку. Ліпсіц пояснив, що з так званого надпланового прибутку потрібно платити 10%, але за умови дострокового платежу у 2023 ставка становила 5% – загалом було сплачено 318 млрд рублів додаткового податку.

«До чого це призведе? Це призведе до дуже простої біди. Не буде грошей на розвиток, на інвестиції. Держава вилучає гроші, але потім до цієї ж держави приходять по гроші обібрані компанії: мовляв, ми в біді. У них немає прибутку і запасів ніяких, вони не можуть тепер розрахуватися з банками Росії (за кредитами)», – переконаний він.

Окрім того, в РФ розганяється інфляція, Центробанк підвищує свою ставку, а в результаті дорожчає кредит. Зважаючи на те, що у багатьох держкомпаній кредити за плаваючою ставкою, вона коригується залежно від ставки Центробанку та інфляції. Тепер держкомпаніям за кредити, які вони брали, наприклад, у 2021-2022 роках, треба платити за новою, більшою ставкою.

«Мінфін живе за простою схемою: мені потрібно в цьому кварталі забезпечити фінансування війни. Що буде наступного – доживемо, побачимо. Тобто Мінфін відбирає гроші. Потім з'ясовується, що країна розвалюється. І потрібно звідкись брати гроші, починати оббирати наступних, поки коло не зімкнеться, і вся економіка Росії не стане висіти дотаціями на державному бюджеті», – зазначив Ліпсіц і додав, що така картина дуже ймовірна вже наступного року.

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Теги: інфляція підвищення цін кредит економіка санкції гроші фінансування влада золото росія

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