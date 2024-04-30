Відставка спікера Джонсона. Демократи зробили несподівану заяву

Раніше демократи наголошували, що готові «рятувати» Джонсона після того, як він поставить на голосування пакет про фінансування України

Демократи блокуватимуть спробу трампістки Марджорі Тейлор Грін відправити Джонсона у відставку

Лідери демократичної меншості у Палаті представників Конгресу США оголосили, що блокуватимуть спробу відправити у відставку спікера-республіканця Майка Джонсона, якщо вона буде. Про це повідомляє Politico.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс та ще двоє представників партії у спільній заяві оголосили, що блокуватимуть спробу трампістки Марджорі Тейлор Грін відправити Джонсона у відставку, якщо вона висуне таку ініціативу.

Перед цим у вівторок відбулася зустріч фракції демократів, де, за словами джерел, з’ясовували позиції депутатів на випадок спроб усунути Майка Джонсона з посади. За словами одного з присутніх, Джеффріс сказав, що депутати можуть голосувати на власний розсуд.

Десятки демократів тривалий час надсилали сигнали про те, що готові «рятувати» Джонсона, якщо він винесе на голосування пакет законодавства щодо допомоги союзникам і партнерам США (який, як відомо, вже ухвалений).

Також лунають припущення, що Грін врешті не реалізує своїх погроз. Після перерви у роботі Палати представників її ще не бачили у Капітолії.

Нагадаємо, республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, що спікер Майк Джонсон «зрадник» США після того, як конгресмени схвалили нову допомогу Україні. Республіканка погрожує ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку.

Раніше республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, розкритикувала спікера Майка Джонсона та своїх колег по Палаті представників через ухвалення законопроєкту про допомогу Україні.

Зазначимо, кілька демократів у Палаті представників натякнули, що проголосують за те, щоб врятувати спікера Майка Джонсона від спроб республіканців змістити його з посади.

До слова, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад $60 млрд. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.