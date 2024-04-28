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«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
«Відновлення енергетичної інфраструктури потребуватиме колосальних інвестицій»
фото з відкритих джерел

Треба скасувати прайс-кепи та вирішити проблему боргів в енергетиці для відбудови пошкодженої енергосистеми, – нардеп

Для відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергосистеми потрібно скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) та вирішити проблему боргів у галузі. Про це у своїй колонці написала народна депутатка України та голова Підкомітету Верховної Ради з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб.

В ній депутатка описала десять ключових складових, що необхідні для відбудови пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергосистеми.

«Скасування прайс-кепів (цінових обмежень на ринку електроенергії – ред.) та обмежень щодо експорту, зокрема вугілля та газу», – вказала Гриб як один з пунктів, що потрібен для відновлення енергосистеми.

Також вона додала, що потрібно створити сприятливе середовище для залучення інвестицій, зокрема у сферу альтернативних джерел енергії. Після цього потрібно розбудувати об’єкти розподіленої генерації в системі. Окрім того, потрібно ліквідувати масштабні борги в енергетиці та запровадити безпекові гарантії, зокрема, міжнародний механізм страхування воєнних ризиків.

«Відновлення енергетичної інфраструктури потребуватиме колосальних інвестицій. Але сьогодні це не лише питання першочергової необхідності для забезпечення базових потреб населення та функціонування економіки, але й можливість для ефективної модернізації, повноцінної інтеграції з європейською енергосистемою та відповідно стійкого розвитку», – підсумувала Гриб.

Раніше заступник директора з досліджень DiXi Group Богдан Серебренніков заявляв, що скасування діючих в Україні прайс-кепів – це одна з ключових передумов для об’єднання українського та європейського енергоринків.

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Теги: населення Вікторія Гриб електроенергія

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