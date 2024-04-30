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Сейм Польщі проголосував за створення другої регіональної мови в країні: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Сейм Польщі проголосував за створення другої регіональної мови в країні: деталі
У Польщі вже є ще одна офіційна регіональна мова – кашубська
фото з відкритих джерел

Польща офіційно зможе мати одну державну та дві регіональні мови

Сейм Польщі схвалив законопроєкт про офіційне визнання сілезької мови як регіональної. Для того, аби законопроєкт вступив у силу, його має ухвалити Сенат. Про це повідомляє The Mayor.

Під час тогорічного перепису населення в Польщі близько 460 000 людей заявили, що вони є носіями сілезької мови й використовують її для щоденного спілкування. Це спонукало уряд країни вжити заходів для визнання меншини, яка проживає в регіоні Верхня Сілезія на півдні країни.

236 голосами «за» депутати Сейму ухвалили закон, що визнає сілезьку мову регіональною, тоді як «проти» проголосували 186 осіб і п’ятеро утрималися.

Таке офіційне визнання дозволяє викладати регіональну мову в школах і використовувати її в місцевих адміністраціях у муніципалітетах.

У Польщі вже є ще одна офіційна регіональна мова – кашубська. Це мова невеликої меншини, якою розмовляє близько 87 000 людей на узбережжі Балтійського моря поблизу Гданська. Цей статус він має з 2005 року.

Ситуація з сілезькою мовою, однак, була більш складною та суперечливою, оскільки багато лінгвістів вважають її діалектом польської, а не окремою мовою. Сілезька мова зазнала значного впливу німецької лексикографії, хоча вона має граматичну структуру, подібну до польської.

Література на сілезькій мові видається з початку 21 століття, і зараз є теле- та радіоканали, які використовують цю мову у своїх програмах. До того ж у Верхній Сілезії багато дорожніх та інформаційних знаків вже написані сілезькою мовою.

До слова, у Польщі створено Раду з питань співпраці з Україною – громадський орган, який займатиметься двосторонніми відносинами й питанням відбудови. 

Нагадаємо, Польща може передати Україні свої запаси радянських ракет для систем протиповітряної оборони. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з очільником України Володимиром Зеленським та главою Литви Гітанасом Науседою.

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Теги: законопроєкт населення президент закон

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