Пономарев трогательно поздравил дочь с днем рождения в соцсети
- Сьогодні, 14:46
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Украинский певец Александр Пономарев трогательно поздравил свою дочь в социальной сети Instagram.
Сегодня дочке певца Евгении исполнилось 19 лет.
«Сегодня, ровно в 12:05, 19 лет назад произошло чудо в моей жизни! Я стал отцом девочки Евгении!» – подписал опубликованную в соцсети фотографию артист.
Поклонники украинского певца отметили невероятную красоту девушки и поздравили Пономарева с именинницей.
Александр Пономарев и дочь Евгения