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    Шоу-біз

    Пономарев трогательно поздравил дочь с днем рождения в соцсети

    • Сьогодні, 14:46
    • Розсилка

    Украинский певец Александр Пономарев трогательно поздравил свою дочь в социальной сети Instagram.

    Сегодня дочке певца Евгении исполнилось 19 лет.

    «Сегодня, ровно в 12:05, 19 лет назад произошло чудо в моей жизни! Я стал отцом девочки Евгении!» – подписал опубликованную в соцсети фотографию артист.

    Поклонники украинского певца отметили невероятную красоту девушки и поздравили Пономарева с именинницей.

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    Александр Пономарев и дочь Евгения

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