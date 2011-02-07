Пономарев трогательно поздравил дочь с днем рождения в соцсети

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Украинский певец Александр Пономарев трогательно поздравил свою дочь в социальной сети Instagram.

Сегодня дочке певца Евгении исполнилось 19 лет.

«Сегодня, ровно в 12:05, 19 лет назад произошло чудо в моей жизни! Я стал отцом девочки Евгении!» – подписал опубликованную в соцсети фотографию артист.

Поклонники украинского певца отметили невероятную красоту девушки и поздравили Пономарева с именинницей.

Александр Пономарев и дочь Евгения