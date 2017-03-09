Самойлова петь не будет. Первый канал отверг предложение Европейского вещательного союза

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Скандал с российской участницей «Евровидения-2017» Юлией Самойловой набирает обороты.

После того как СБУ запретила певице въезд в Украину, организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» предприняли беспрецедентный шаг, предложив Первому каналу дать Юлии Самойловой шанс остаться участником конкурса и исполнить свою песню в прямом эфире.

Но российская сторона отвергла данное предложение.

«Первый канал получил официальное предложение EBU, заключающееся в том, чтобы российская участница «Евровидения» Юлия Самойлова выступила в полуфинале конкурса посредством прямой трансляции из Москвы. В связи с этим мы считаем необходимым заявить следующее. Первый канал действовал в полном соответствии с правилами «Евровидения» и выбрал участника конкурса, который зарегистрирован EBU и остается действующим конкурсантом. Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене «Евровидения», – говорится в заявлении Первого канала.





Напомним, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года в связи с тем, что российская певица гастролировала на территории аннексированного Крыма в 2015 году.