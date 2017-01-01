Секретные подробности рождения дочери Шейк и Купер

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Ирина Шейк и Брэдли Купер

Дочь супермодели и актера родила под знаком Овна

В распоряжение западных СМИ попало свидетельство о рождении дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера по имени Леа де Сена Шейк Купер.

Документ говорит о том, что точная дата рождения девочки - 21 марта, и время - 7:49.

Теперь все любители астрологии могут сделать вывод о том, что малышка родилась под знаком Овна.

Свидетельство о рождении дочери Шейк и Купер

Документ также свидетельствует, что Купер является отцом ребенка Шейк.

Известно также, что Леа появилась на свет в элитной клинике Cedars Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе (США), невероятно популярной среди звездных мам.

Напомним, что Ирина и Брэдли уже были замечены на прогулке с дочкой - неподалеку от калифорнийского пляжа Venice Beach, где остановились в магазине мороженого Jeni's Ice Cream Shop.