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    Секретные подробности рождения дочери Шейк и Купер

    • Сьогодні, 15:27
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    Ирина Шейк и Брэдли Купер
    Ирина Шейк и Брэдли Купер

    Дочь супермодели и актера родила под знаком Овна

    В распоряжение западных СМИ попало свидетельство о рождении дочери Ирины Шейк и Брэдли Купера по имени Леа де Сена Шейк Купер.

    Документ говорит о том, что точная дата рождения девочки - 21 марта, и время - 7:49.

    Теперь все любители астрологии могут сделать вывод о том, что малышка родилась под знаком Овна.

    Свидетельство о рождении дочери Шейк и Купер
    Свидетельство о рождении дочери Шейк и Купер

    Документ также свидетельствует, что Купер является отцом ребенка Шейк.

    Известно также, что Леа появилась на свет в элитной клинике Cedars Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе (США), невероятно популярной среди звездных мам.

    Напомним, что Ирина и Брэдли уже были замечены на прогулке с дочкой - неподалеку от калифорнийского пляжа Venice Beach, где остановились в магазине мороженого Jeni's Ice Cream Shop. 

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