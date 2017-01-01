Сэр Элтон Джон празднует день рождения

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Элтон Джон

За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель

Родился: 25 марта 1947, Пиннер, Великобритания

25 марта 1947, Пиннер, Великобритания Знак зодиака: Овен

Рок-певец, композитор и пианист Элтон Джон появился на свет в семье командующего эскадрильей ВВС Стэнли Дуайта и домохозяйки Шейлы. В четыре года Элтон впервые сел за фортепиано и вскоре мог сыграть уже любую мелодию. Мальчик принимал участие в различных конкурсах, зачастую одерживая победу. В 11 лет Элтон Джон выиграл стипендию в Королевскую консерваторию, и именно там начала зарождаться его музыкальная карьера. В 1960 году вместе с друзьями юный пианист организовал группу The Corvettes, которую год спустя переименовали в Bluesology. В 19 лет Элтон Джон получил свои первые минуты славы, гастролируя в составе группы по Англии и США. Дальше его карьера начала стремительно развиваться. Элтон начал сотрудничать с поэтом Берни Топином, который написал слова к первой сольной композиции Джона «Scarecrow». В этом же 1967 году музыкант взял себе псевдоним Элтон Джон.

Два года спустя Джон вместе с друзьями-музыкантами записал свой дебютный альбом «Empty Sky», получивший хорошие отзывы критиков.

За почти 50-летнюю музыкальную карьеру Элтон Джон стал одним из самых продаваемых сольных исполнителей всех времен, в копилке которого 35 золотых альбомов и 25 платиновых, его хиты 29 раз подряд попадали в топ-40, более 250 млн экземпляров пластинок Джона продано по всему миру. Кроме того, рок-певцу принадлежит рекорд самого продаваемого сингла в истории. «Candle in the Wind» разошелся тиражом 37 млн копий. Элтон Джон является пятикратным лауреатом премии «Грэмми», командором ордена Британской империи, рыцарем и обладателем титула «сэр». В 1999 году Джон был включен в Зал славы рок-н-ролла, а Billboard Touring Conference назвал его живой легендой.

Элтон Джон известен также как общественный деятель. В 1992 году он основал организацию Elton John AIDS Foundation, которая является одной из крупнейших некоммерческих организаций, направленных на борьбу со СПИДом.

Джерело: Womans day