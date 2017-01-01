Сергей Бабкин рассказал, что его дети – маленькие фанаты Потапа

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Сергей Бабкин - «последний романтик» «Голосу країни-7»

Певец также поделился, что для него является самым сложным в тренерской работе

В воскресенье, 26 марта, в 21:00 в проекте «Голос країни-7» на телеканале «1+1» стартует новый этап – «нокауты», по результатам которого определятся вокалисты, прошедшие в прямые эфиры.

В канун начала «нокаутов» тренер проекта Сергей Бабкин, которого коллеги по красным креслам успели окрестить последним романтиком, в интервью журналу «Телескоп» рассказал о тонкостях тренерской роботы, соперничестве в его команде и семейных воскресных просмотрах «Голосу країни-7».

«У меня самая дружная, яркая и зажигательная команда, - делится Сергей Бабкин. - Мысли на тему: «Я вот сделаю круче и тебя примну…» у моих ребят исключены. Мы эту ситуацию обсудили, когда я формировал дуэты для «вокальных баттлов», и среди ребят пошли такие разговоры: «Мы только подружились, так классно общались, а теперь нам нужно будет соперничать…». Я объяснил: «Вы дружите — отлично! Сделайте хорошую песню вместе, доставьте радость зрителям. Они же сразу почувствуют, что люди не соревнуются, а кайфуют и заряжают энергией остальных!»

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Также певец поделился, что для него является самым сложным в тренерской работе:

«Труднее всего найти единое решение, которое будет в равной степени удовлетворять обе стороны — и меня, и участника. Когда мы находим точки соприкосновения — это класс! Иногда не получается, тогда мы продолжаем обсуждения».

Сергей Бабкин признался, что супруга Снежана помогает ему не только в творческой карьере, но и в тренерской работе.

«Снежана — мой директор, мой друг, мой учитель, мой ангел, моя ведьма, - с улыбкой рассказывает тренер. - Я прошу у нее совета по поводу всего — одежды, рифмы, музыки… Она всегда со мной рядом. Никто не видит, но на самом деле мы работаем с участниками проекта с ней вместе постоянно. Жена — мой главный тренер».

Оказывается, вся семья Бабкина каждое воскресенье собирается у экранов на просмотр очередного эпизода «Голосу країни», а дети Артур и Веселина обожают Потапа.

«Дети за «Голосом країни» постоянно следят. Им нравятся все участники, они очень переживают, когда тренеры не выбирают кого-либо. Если мы вместе смотрим программу, Веська в эмоциях меня спрашивает: «Папа, ну почему ты не поворачиваешься? Поворачивайся, так же красиво поет!» Из тренеров им очень нравится Потап. Они его маленькие фанатики».

Напомним, на этапе «нокауты», который стартует в проекте «Голос країни-7» в воскресенье в 21:00, участники команд Сергея Бабкина, Джамалы, Потапа и Тины Кароль будут выступать на сцене с сольными номерами. После выступления каждого из участников тренер определяет, на какой из четырех красных стульев его посадить. В результате, в каждой команде останется четыре вокалиста, которые будут бороться за победу в прямых эфирах.