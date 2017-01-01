Смерть или красота: Анджелина Джоли, Тара Рид и другие звезды, которые победили анорексию и булимию



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Многие девушки уверены: быть слишком стройной — невозможно. И порой погоня за идеальным телом приводит к страшным последствиям — анорексии и булимии.

Звезды — первые в «группе риска»: пристальное внимание общественности, следящей за каждым твоим набранным килограммом, регулярно доводит богатых и знаменитых до ужасных пищевых расстройств.

Расстройство пищевого поведения — опасное и тяжелое заболевание, от которого никто не застрахован. В нашей подборке вы увидите знаменитостей, которые в погоне за стройной фигурой столкнулись с проблемами пищевого поведения и с большим трудом вернулись к нормальной жизни.

Джерело: graziamagazine.ru