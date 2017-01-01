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    Смерть или красота: Анджелина Джоли, Тара Рид и другие звезды, которые победили анорексию и булимию

    • Сьогодні, 09:39
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    Многие девушки уверены: быть слишком стройной — невозможно. И порой погоня за идеальным телом приводит к страшным последствиям — анорексии и булимии.

    Звезды — первые в «группе риска»: пристальное внимание общественности, следящей за каждым твоим набранным килограммом, регулярно доводит богатых и знаменитых до ужасных пищевых расстройств.

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    Расстройство пищевого поведения — опасное и тяжелое заболевание, от которого никто не застрахован. В нашей подборке вы увидите знаменитостей, которые в погоне за стройной фигурой столкнулись с проблемами пищевого поведения и с большим трудом вернулись к нормальной жизни.

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    На долю Анджелины Джоли выпало немало проблем со здоровьем. После смерти матери актриса впала в глубокую депрессию, стала стремительно терять вес и медленно увядать. Диагноз «анорексия» никто вслух так и не произнес, но все понимали, что дело именно в ней. Джоли потребовался год, чтобы хоть немного прийти в форму и вернуть себе потерянные килограммы.
    Погоня за идеальной фигурой «вышла боком» звезде «Американского пирога» — Таре Рид. Болезненная худоба актрисы оказалась следствием анорексии, которую девушка, кажется, так и не победила. По словам самой Тары, ее полностью устраивает ее фигура.
    Из-за сумасшедшего графика и постоянного стресса вес Мери-Кейт Олсен опустился до отметки 35 кг. В реабилитационную клинику девушка попала уже в критическом состоянии. По словам врачей, обратись она чуть позже, все могло кончиться печально.
    Николь Ричи была нормальной девушкой с соблазнительными формами. Все изменилось, когда над Николь стали подшучивать журналисты, намекая на plus-size. Звезда начала пробовать всевозможные диеты, а потом и вовсе перестала есть. К счастью, актриса вовремя попала в реабилитационный центр, где врачи вернули девушку к жизни.
    После того как принцесса Диана узнала об изменах мужа, она впала в ужасную депрессию. Из-за постоянного стресса Диана заболела булимией, на борьбу с которой ушло почти 10 лет.
    Муза Вуди Аллена, актриса Дайан Китон заболела булимией после того, как для участия в одной из постановок ее попросили похудеть на 4 кг. Звезда страдала компульсивным перееданием, а потом избавлялась от съеденного путем вызывания рвоты.
    Джейн Фонда — одна из первых заговорила о том, что расстройство пищевого поведения — это не выдумка, а опасная болезнь. Джейн рассказала, как боролась с булимией в течение 30 лет! После окончательной победы актриса основала фонд, который помогает женщинам с расстройствами пищевого поведения.
    В 2006 году Линдси Лохан серьезно напугала поклонников своим внешним видом: звезда была ужасно худой и изможденной. Признание в булимии ошеломило общественность: «Я знала, что со мной что-то не так. Меня стали мучить страшные головные боли, у меня тряслись руки. Но я не особо придавала этому значение, пока друзья не забили тревогу. В тот момент я осознала, что у меня большие проблемы и мне нужна профессиональная помощь».
    Николь Шерзингер булимия настигла, когда звезда была на пике своей карьеры. Певица долго скрывала недуг от родных и близких, боясь осуждения и непонимания.
    Помимо алкогольной и наркотической зависимостей, английская певица Эми Уайнхаус имела еще и проблемы с питанием. Анорексия сильно изменила внешность звезды: из сексуальной и эпатажной певицы Эми быстро превратилась в осунувшуюся мрачную тень. Дальше — сами знаете.
    Смерть или красота: Анджелина Джоли, Тара Рид и другие звезды, которые победили анорексию и булимию

    Джерело: graziamagazine.ru

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