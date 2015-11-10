Страстные объятия и поцелуи с индусом: возлюбленный Златы Огневич в шоке от нового клипа
- Сьогодні, 14:59
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Более полугода поклонники артистки неоднократно спрашивали, когда же состоится премьера клипа на песню «За літом, за весною», так как было анонсировано, что в клипе Злата выходит замуж за индуса.
Однако, страстные объятия и поцелуи Златы с главным героем - очаровательным индусом - вызвали противоречия в отношениях Златы с ее любимым мужчиной, который и без того постоянно ее ревнует.
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Увидев черновой вариант видео молодой человек артистки был очень недоволен.
Немало месяцев понадобилось Злате, чтобы найти компромисс в ситуации со своим любимым человеком и не потерять детали клипа, в которых весь смысл.
По словам артистки, посыл этого видео за полгода немного изменился. Если ранее она просто хотела воплотить обряд индийской свадьбы и показать истории людей, которые умеют радоваться жизни, то сейчас эта видеоработа стала символом ее любви и умения находить компромисс во имя отношений.