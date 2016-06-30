Свадьбе быть! Шакира и Жерар Пике помолвлены

Защитник «Барселоны» Жерар Пике и певица Шакира не раз говорили в интервью, что не собираются узаконивать свои отношения, гражданский брак их вполне устраивает.

Однако на днях Жерар признался, что они изменили свое мнение и все-таки планируют сыграть свадьбу.

На предложение руки и сердца, которое уже состоялось, Шакира ответила «да». Дату свадьбы влюбленные пока не разглашают, однако Жерар уверенно заявляет: «Церемонии быть».

«В будущем у нас обязательно будет свадьба, мы ее планируем! Я вижу Шакиру своей женой, и она согласна ею стать», - сказал Пике в эфире итальянского ток-шоу Pomeriggio 5.

Возможно, пара решила официально оформить отношения после недавней поездки на родину Шакиры - в город Барранкилья, Колумбия. Это был первый визит на родину певицы с Жераром и детьми, в кругу родственников Шакиры они встретили 2017 год.

Ранее пара отказывалась даже от мыслей о свадьбе.

«У нас уже есть все самое главное. Мы любим друга друга, у нас есть дети. Я думаю, брак ничего не изменит», - сказала Шакира в одном из интервью.

Тем не менее возможность свадьбы в будущем Шакира не отрицала и тогда, правда, уточняла, что если и выйдет когда-то замуж, то только за Жерара. Теперь и Пике уверенно заявляет, что если и жениться, то только на Шакире.