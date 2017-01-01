Тина Кароль рассказала о своих комплексах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица и тренер «Голосу країни» Тина Кароль, которая в третий раз стала самой красивой женщиной Украины, призналась, что от этого звания ей немного неловко.

«Я скажу, что мне почему-то даже стыдно, я краснею, но под мейк-апом этого не видно», - сказала Тина и добавила: «У меня столько комплексов, если бы вы только знали».

По словам Кароль, если бы она могла что-то изменить, то начала бы с изменения веса

«Я бы похудела, как, например, Маша Ефросинина умеет так худеть хорошо. Была бы, возможно, порой такой эмоциональной, как Джамала», - поделилась певица.

Правда, по словам Тины, она перед церемонией вручения награды «Viva! Самые красивые» таки сбросила несколько килограмм, чтобы шикарно смотреться в синем платье, которое надела на церемонию.

Джерело: ТСН