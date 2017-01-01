Юлия Самойлова: что известно об участнице «Евровидения 2017» от России

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Юлия Самойлова, участница «Евровидения 2017» от России

Что известно про Юлию Самойлову, участницу «Евровидение 2017» от России: главные факты биографии певицы, прикованной к инвалидному креслу

Россия определилась со своим участником на «Евровидении 2017» - на песенном конкурсе в Киеве выступит Юлия Самойлова, исполнительница, о которой в Украине до недавнего времени практически никто ничего не знал.

«Скотч» решил восполнить этот пробел. Мы собрали все самые главные факты биографии Самойловой. Из нашего материала вы узнаете:

Кто такая Юлия Самойлова

Самойлову трудно назвать большой знаменитостью. Судя по странице в «Википедии», в России о ней знают куда меньше, чем в Украине о победителях национального отбора группе «Оторвальд» и ее лидере Жене Галиче.

Информация о певице ограничивается несколькими абзацами. Родилась Юлия в Республике Коми. Инвалидом стала после неудачной прививки от полиомиелита.

В 2010 году участница «Евровидения» получила диплом психолога. Собственно, это и вся биография Самойловой в той части, которая не касается музыки.

Как музыкант Юлия заявила о себе в проекте «Фактор А» Аллы Пугачевой в 2013 году. Тогда «примадонна», как принято называть Пугачеву в России, обратила внимание на необычную испонительницу и даже отметила ее премией «Золотая Звезда Аллы».

В 2014-м Юлия принимала участие в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи, где исполнила песню «Вместе».

Что делала в Крыму

В 2015 году Юлия Самойлова выступила в оккупированном Крыму

В 2015 году Юлия приняла участие в концерте, который проходил в оккупированном Россией Крыму. В Керчи 27 июня состоялся спортивный праздник – «Мир спорта и добра». В рамках праздника был организован концерт, одним из участников которого и была Самойлова.

Повлияет ли как-то визит певицы в Крым на ее участие в «Евровидении» в Украине, пока сказать сложно. В СБУ заявляют, что знают про крымский вояж Юлии. Но вопросы относительно своей реакции на сей факт украинские силовики не комментируют.

Как прошла отбор на «Евровидение 2017»

Для участие в «Евровидении» Юлию Самойлову выбрал «Первый канал»

Выбор Юлии Самойловой для участия в «Евровидении 2017» стал сюрпризом не только для украинцев, но и для россиян. Дело в том, что отбор участника в России проводил «Первый канал» в закрытом режиме. Не было никаких публичных слушаний и голосований. Жителей РФ, как всегда, просто поставили перед фактом.

«Юля – самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка. Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство», – так прокомментировал решение главного пропагандистского канала глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта.

Как отреагировали соцсети на выбор России

Большинство блогеров и публичных людей в Украине осудили в социальных сетях решение России, отправить на «Евровидение» девушку-инвалида, которая к тому же незаконно посещала Крым.

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С какой песней Самойлова выступит на «Евровидении»

На «Евровидении 2017» в Киеве Юлия Самойлова будет представлять Россию с песне Flame Is Burning («Пламя горит»).