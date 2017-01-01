Юлия Самойлова: что известно об участнице «Евровидения 2017» от России
- Сьогодні, 17:20
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Юлия Самойлова, участница «Евровидения 2017» от России
Что известно про Юлию Самойлову, участницу «Евровидение 2017» от России: главные факты биографии певицы, прикованной к инвалидному креслу
Россия определилась со своим участником на «Евровидении 2017» - на песенном конкурсе в Киеве выступит Юлия Самойлова, исполнительница, о которой в Украине до недавнего времени практически никто ничего не знал.
«Скотч» решил восполнить этот пробел. Мы собрали все самые главные факты биографии Самойловой. Из нашего материала вы узнаете:
- кто такая Юлия Самойлова;
- что делала в Крыму;
- как прошла отбор на «Евровидение 2017»;
- как отреагировали соцсети на выбор России;
- с какой песней Самойлова выступит на «Евровидении».
Кто такая Юлия Самойлова
Самойлову трудно назвать большой знаменитостью. Судя по странице в «Википедии», в России о ней знают куда меньше, чем в Украине о победителях национального отбора группе «Оторвальд» и ее лидере Жене Галиче.
Информация о певице ограничивается несколькими абзацами. Родилась Юлия в Республике Коми. Инвалидом стала после неудачной прививки от полиомиелита.
В 2010 году участница «Евровидения» получила диплом психолога. Собственно, это и вся биография Самойловой в той части, которая не касается музыки.
Как музыкант Юлия заявила о себе в проекте «Фактор А» Аллы Пугачевой в 2013 году. Тогда «примадонна», как принято называть Пугачеву в России, обратила внимание на необычную испонительницу и даже отметила ее премией «Золотая Звезда Аллы».
В 2014-м Юлия принимала участие в торжественной церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи, где исполнила песню «Вместе».
Что делала в Крыму
В 2015 году Юлия приняла участие в концерте, который проходил в оккупированном Россией Крыму. В Керчи 27 июня состоялся спортивный праздник – «Мир спорта и добра». В рамках праздника был организован концерт, одним из участников которого и была Самойлова.
Повлияет ли как-то визит певицы в Крым на ее участие в «Евровидении» в Украине, пока сказать сложно. В СБУ заявляют, что знают про крымский вояж Юлии. Но вопросы относительно своей реакции на сей факт украинские силовики не комментируют.
Как прошла отбор на «Евровидение 2017»
Выбор Юлии Самойловой для участия в «Евровидении 2017» стал сюрпризом не только для украинцев, но и для россиян. Дело в том, что отбор участника в России проводил «Первый канал» в закрытом режиме. Не было никаких публичных слушаний и голосований. Жителей РФ, как всегда, просто поставили перед фактом.
«Юля – самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка. Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство», – так прокомментировал решение главного пропагандистского канала глава российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта.
Как отреагировали соцсети на выбор России
Большинство блогеров и публичных людей в Украине осудили в социальных сетях решение России, отправить на «Евровидение» девушку-инвалида, которая к тому же незаконно посещала Крым.
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С какой песней Самойлова выступит на «Евровидении»
На «Евровидении 2017» в Киеве Юлия Самойлова будет представлять Россию с песне Flame Is Burning («Пламя горит»).