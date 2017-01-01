Звезда «Карточного домика» Робин Райт снялась в откровенной фотосессии

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Робин Райт

Актриса рассказала о сексизме в Голливуде и пожаловалась на свой гонорар

Робин Райт снялась топлес для журнала The Edit и дала изданию откровенное интервью.

На фото можно увидеть звезду сериала Карточный домик (House of Cards) без бюстгальтера, в свободных рубашках на голое тело и соблазнительных платьях.

В разговоре с журналистом Райт затронула тему сексизма в Голливуде и в очередной раз пожаловалась на гонорар, который у нее намного меньше, чем у ее партнера по сериалу Кевина Спейси.

«Сейчас на телевидении очень мало шоу, в которых герой и героиня равны, а в «Карточном домике» это так. Я даже погуглила и выяснила, что в какой-то период Клэр (героиня Робин, — прим. ред.) была популярнее, чем Фрэнк (герой Кевина Спейси,— прим. ред.).

Поэтому я сказала руководству, что мой гонорар должен быть увеличен, иначе я сделаю эту историю достоянием общественности. Они пошли мне навстречу. Да, мне сказали, что я буду получать столько же, сколько и Кевин, но позже я выяснила, что меня обманули! «, — рассказала актриса.

СМИ стало известно, что гонорар Кевина Спейси за каждый эпизод составлял 500 тысяч долларов (более 13,2 миллинов гривен, — прим. ред.), тогда как Робин Райти платили всего 420 тысяч долларов (более 11 миллинов гривен, — прим. ред.).

Робин Райт не только снялась во всех 52-ух эпизодах сериала, сыграв жесткую и беспринципную Клэр Андервуд, но также стала продюсером шоу. В пятом сезоне фанатов сериала ждет 13 полных эпизодов о новых политических интригах и закулисье Белого дома.