Звезды сериала «Игра престолов» Роуз Лесли и Кит Харингтон подыскивают совместное жилье

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Роман актеров продолжает развиваться

Экранные отношения героев Кита Харингтона и Роуз Лесли закончились в четвертом сезоне «Игры престолов» (Game Of Thrones), но за пределами съемочной площадки роман актеров продолжает развиваться. Исполнитель роли Джона Сноу рассказал Esquire, что он вместе с Лесли ищет новый дом.

«… Я живу со своей девушкой. Не могу говорить за нас двоих, но, да, мы очень счастливы»,– рассказал Кит о личной жизни.

Напомним, роман двух актеров начался на съемках «Игры престолов» в 2012 году – Роуз Лесли играла любовницу Джона Сноу по имени Игритт, которая в конце четвертого сезона погибла у него на руках. Через год после начала романа звезды телешоу HBO расстались, а в 2014 году в прессе появилась информация об их воссоединении. Некоторое время оба жили в Лондоне, а сейчас присматривают новое жилье, причем общее.

Роуз Лесли и Кит Харингтон

«Я самый непостоянный человек. Теперь вот ищу дом в сельской местности в англоязычной стране. На следующей неделе этим местом может оказаться Флорида. Никогда не верьте мне на слово»,– поделился планами Харингтон.

Джерело: Spletnik