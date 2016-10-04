Алек Болдуин научил мальчика пародировать президента США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп уже два месяца как президент Соединенных Штатов, а пародии до сих пор на него не исчезают.

Вот недавно американский актер Алек Болдуин, который уже давно известен своими шутками на действующего президента, сделал забавный мастер-класс по пародированию.

На днях на премьере мультика «Беби Босс» к звезде подошел мальчик, чтобы взять автограф. А известный актер не только оставил ему свою подпись, но и решил дать малому мастер-класс по пародированию.

Парнишка не растерялся, внимательно слушал и даже попытался повторить за Болдуином некоторые движения и фразы.

Джерело: ТСН