Алек Болдуин научил мальчика пародировать президента США
- Сьогодні, 11:15
-
Розсилка
Дональд Трамп уже два месяца как президент Соединенных Штатов, а пародии до сих пор на него не исчезают.
Вот недавно американский актер Алек Болдуин, который уже давно известен своими шутками на действующего президента, сделал забавный мастер-класс по пародированию.
На днях на премьере мультика «Беби Босс» к звезде подошел мальчик, чтобы взять автограф. А известный актер не только оставил ему свою подпись, но и решил дать малому мастер-класс по пародированию.
Парнишка не растерялся, внимательно слушал и даже попытался повторить за Болдуином некоторые движения и фразы.
Джерело: ТСН