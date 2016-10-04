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    Алек Болдуин научил мальчика пародировать президента США

    • Сьогодні, 11:15
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    Дональд Трамп уже два месяца как президент Соединенных Штатов, а пародии до сих пор на него не исчезают.

    Вот недавно американский актер Алек Болдуин, который уже давно известен своими шутками на действующего президента, сделал забавный мастер-класс по пародированию.

    На днях на премьере мультика «Беби Босс» к звезде подошел мальчик, чтобы взять автограф. А известный актер не только оставил ему свою подпись, но и решил дать малому мастер-класс по пародированию.

    Парнишка не растерялся, внимательно слушал и даже попытался повторить за Болдуином некоторые движения и фразы.

    Джерело: ТСН

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