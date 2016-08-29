Авторы «Мумии» показали, как снимали сцену в невесомости

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Создатели решили отказаться от использования визуальных эффектов.

Авторы приключенческого боевика «Мумия», премьера которого запланирована на начало июня 2017 года, опубликовали полутораминутное видео, показав, как снималась одна из самых сложных сцен картины. Речь об эпизоде, в котором герои оказываются в состоянии невесомости, пишет Gizmodo.

Как отмечается, изначально этот отрывок планировали записывать на зеленом экране, а необходимую финальную картинку создать с помощью визуальных эффектов. Однако Том Круз, исполнитель главной роли, предложил отказаться от этой идеи и снять все по-настоящему.

Съемки проходили на борту самолета, который сперва резко набирал высоту, после чего пилот уменьшал тягу двигателя почти до нуля, направляя самолет вниз. В момент свободного падения на борту на 20 секунд и создавался эффект невесомости.

Джерело: Bird In Flight