Фаны сняли продолжение «поттерианы» про Темного Лорда

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Съемки ленты начались в 2016 году

Независимая студия Triangle опубликовала трейлер фильма «Волан-де-Морт. Происхождение потомка» (Voldemort: Origins of the Heir), снятый фанатами саги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает «Громадское».

Лента рассказывает историю о том, как Том Риддл стал лордом Волан-де-мортом. События в фильме освещают жизнь Тома Редла после выпуска из магической школы волшебства Хогвартса. Согласно сюжету Гриша МакЛаген, наследница одного из основателей школы чародейства Годрика Грифиндора, расследует убийство богатой волшебницы Гепзибу Смит. Ее и убил Том Риддл.

Съемки ленты начались в 2016 году. Деньги на производство картины создатели собирали с помощью кампании на Kickstarter. Кроме того, студия Triangle убеждает, что у нее есть разрешение от компании Warner Bros, которая владеет правами на экранизацию саги о Гарри Поттере. Премьера фильма запланирована на осень 2017 года.