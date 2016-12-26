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    Как замерзает мыльный пузырь: появилось невероятное видео

    • Сьогодні, 07:24
    • Розсилка

    В соцсетях появился ролик, в котором показали, как замерзает мыльный пузырь на морозе.

    Видео появилось на странице научно-популярного журнала UNILAD в Facebook.

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    Также экспериментаторы поделились с желающими деталями проведения эксперимента, ведь пузырь сделан из специального раствора.

    «Возьмите теплую кипяченую воду, добавьте в нее жидкость для мытья посуды или шампунь (пропорция примерно 3:1), а затем влейте туда 2 чайные ложки глицерина (его можно купить в любой аптеке)», – отмечают авторы видео.

    Как известно, именно глицерин делает стенки пузыря прочными, и он не трескается на морозе.

    Надуть пузырь можно с помощью трубочки для коктейля.

    Видео стало хитом соцсети, его посмотрели более 17 миллионов пользователей.

    Джерело: 24 канал

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