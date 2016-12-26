Как замерзает мыльный пузырь: появилось невероятное видео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В соцсетях появился ролик, в котором показали, как замерзает мыльный пузырь на морозе.

Видео появилось на странице научно-популярного журнала UNILAD в Facebook.

Также экспериментаторы поделились с желающими деталями проведения эксперимента, ведь пузырь сделан из специального раствора.

«Возьмите теплую кипяченую воду, добавьте в нее жидкость для мытья посуды или шампунь (пропорция примерно 3:1), а затем влейте туда 2 чайные ложки глицерина (его можно купить в любой аптеке)», – отмечают авторы видео.

Как известно, именно глицерин делает стенки пузыря прочными, и он не трескается на морозе.

Надуть пузырь можно с помощью трубочки для коктейля.

Видео стало хитом соцсети, его посмотрели более 17 миллионов пользователей.

Джерело: 24 канал