Как замерзает мыльный пузырь: появилось невероятное видео
- Сьогодні, 07:24
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Розсилка
В соцсетях появился ролик, в котором показали, как замерзает мыльный пузырь на морозе.
Видео появилось на странице научно-популярного журнала UNILAD в Facebook.
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Также экспериментаторы поделились с желающими деталями проведения эксперимента, ведь пузырь сделан из специального раствора.
«Возьмите теплую кипяченую воду, добавьте в нее жидкость для мытья посуды или шампунь (пропорция примерно 3:1), а затем влейте туда 2 чайные ложки глицерина (его можно купить в любой аптеке)», – отмечают авторы видео.
Как известно, именно глицерин делает стенки пузыря прочными, и он не трескается на морозе.
Надуть пузырь можно с помощью трубочки для коктейля.
Видео стало хитом соцсети, его посмотрели более 17 миллионов пользователей.
Джерело: 24 канал