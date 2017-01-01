Режиссеры показали, как будет выглядеть Нью-Йорк, затопленный из-за глобального потепления



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нас всё время пугают глобальным потеплением, и знаете, оно гораздо страшнее, чем всё, что вы слышали.

Обеспокоенные судьбой планеты режиссеры Клэр и Макс создали мощное и фантастически реалистичное видео под лаконичным названием «two°C» (Два градуса Цельсия), в котором показали, как будет выглядеть Нью-Йорк, затопленный из-за глобального потепления.

На примере Нью-Йорка ребята показали примерную судьбу всех городов мира после подъёма уровня воды из-за таяния льдов. Помимо сильнейшего затопления нас также ждут: загрязнение воздуха и воды, деградация почв и истощение ресурсов.

Джерело: 4tololo.ru