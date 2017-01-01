  1. Головна
  2. Скотч
  3. Відео
    Відео

    Режиссеры показали, как будет выглядеть Нью-Йорк, затопленный из-за глобального потепления

    • Сьогодні, 08:08
    • Розсилка

    Нас всё время пугают глобальным потеплением, и знаете, оно гораздо страшнее, чем всё, что вы слышали.

     Обеспокоенные судьбой планеты режиссеры Клэр и Макс создали мощное и фантастически реалистичное видео под лаконичным названием «two°C» (Два градуса Цельсия), в котором показали, как будет выглядеть Нью-Йорк, затопленный из-за глобального потепления.

    Читайте також

    На примере Нью-Йорка ребята показали примерную судьбу всех городов мира после подъёма уровня воды из-за таяния льдов. Помимо сильнейшего затопления нас также ждут: загрязнение воздуха и воды, деградация почв и истощение ресурсов. 

    Джерело: 4tololo.ru

    Читайте також
    Нью-Йорк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ