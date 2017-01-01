Сеть взорвало видео с талантливой курицей, играющей на фотортепиано
- Сьогодні, 12:03
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Розсилка
Курица Джокгу сыграла на пианино и стала популярной в сети.
На канале Two Creative Chicks опубликовали видео, как обычная курица выполняет на пианино композицию O Mio Babbino Caro Джакомо Пуччини.
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Джокгу – член музыкальной группы The Flockstars, участниками которой являются только курицы. Она исполняет композиции с помощью специального синтезатора. Клавиши в нем загораются тогда, когда на них надо нажать.
Ранее курица Джокгу также удивляла всех исполнением песни, но на этот раз она просто превзошла все ожидания. Пользователи в комментариях выражают восхищение птицей и ее тренером.
Джерело: 24 канал