Сеть взорвало видео с талантливой курицей, играющей на фотортепиано

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Курица Джокгу сыграла на пианино и стала популярной в сети.

На канале Two Creative Chicks опубликовали видео, как обычная курица выполняет на пианино композицию O Mio Babbino Caro Джакомо Пуччини.

Джокгу – член музыкальной группы The Flockstars, участниками которой являются только курицы. Она исполняет композиции с помощью специального синтезатора. Клавиши в нем загораются тогда, когда на них надо нажать.

Ранее курица Джокгу также удивляла всех исполнением песни, но на этот раз она просто превзошла все ожидания. Пользователи в комментариях выражают восхищение птицей и ее тренером.

Джерело: 24 канал