  1. Головна
  2. Скотч
  3. Відео
    Відео

    Школьник воссоздал сцену из «Ла-Ла Ленда» и пригласил Эмму Стоун на свой выпускной

    • Сьогодні, 16:39
    • Розсилка

    Джейкоб Стауденмайер, 17-летний школьник одной из американских школ, решил отличиться и оригинальным способом пригласить Эмму Стоун на свой выпускной. Он записал видеоролик в стиле мюзикла «Ла-Ла Ленд».

    Джейкоб перепел песню Another Day of Sun, переделав ее в приглашение для актрисы, которая исполнила главную роль в фильме Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд».

    Парень просит Эмму подумать о совместном ужине и стать его спутницей на выпускном вечере. Для съемок этого клипа Джейкбоу помогали его друзья, которые также как и он, надеются, что Стоун примет приглашение. Стаундмайер поет, что похож на Райана Гослинга, и, может, это поможет Эмме принять решение в его пользу.

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ