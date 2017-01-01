Школьник воссоздал сцену из «Ла-Ла Ленда» и пригласил Эмму Стоун на свой выпускной

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Джейкоб Стауденмайер, 17-летний школьник одной из американских школ, решил отличиться и оригинальным способом пригласить Эмму Стоун на свой выпускной. Он записал видеоролик в стиле мюзикла «Ла-Ла Ленд».

Джейкоб перепел песню Another Day of Sun, переделав ее в приглашение для актрисы, которая исполнила главную роль в фильме Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд».

Парень просит Эмму подумать о совместном ужине и стать его спутницей на выпускном вечере. Для съемок этого клипа Джейкбоу помогали его друзья, которые также как и он, надеются, что Стоун примет приглашение. Стаундмайер поет, что похож на Райана Гослинга, и, может, это поможет Эмме принять решение в его пользу.