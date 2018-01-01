«Цією справою займається ФСБ». Як в російських школах з дітей вирощують рабів
- Сьогодні, 22:07
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Школа, інститут, трудовий колектив - всюди пояснюють, що ти лише маленька людина
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Сколько этих «бесед с директорами» уже вышло, а всё равно слушаешь и понимаешь — вот это хуже всего.
Вот прямо на твоих глазах ужасный психологический эксперимент: как вырастить из человека раба. Как привить ему выученную беспомощность.
Он в свои 16 лет всё отлично понимает и в выборе между «хорошо» и «плохо» решил встать на сторону «хорошо». Но тут и директор, и завуч, и родной папаша в три голоса наседают на него, прессуют: ты что?! фсб?! загубленная жизнь!! мы люди маленькие, нам ничего не изменить.
Школа, институт, трудовой коллектив — везде машина промывки мозгов, объясняющая, что ты маленький человек и хорошим тебе быть не положено. Смирись со всем и оставайся маленьким человеком. Ужасно.
Это Сочи. Гимназия №16.
Джерело: Эхо Москвы