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    Думки вголос

    «Цією справою займається ФСБ». Як в російських школах з дітей вирощують рабів

    Школа, інститут, трудовий колектив - всюди пояснюють, що ти лише маленька людина
    Мовою оригіналу Сколько этих «бесед с директорами» уже вышло, а всё равно слушаешь и понимаешь — вот это хуже всего. Вот прямо на твоих глазах ужасный психологический эксперимент: как вырастить из человека раба. Как привить ему выученную беспомощность. Он в свои 16 лет всё отлично
    • Олексій Навальний

      Російський опозиційний політик

    • Сьогодні, 22:07
    • Розсилка
    ФСБ
    ФСБ

    Школа, інститут, трудовий колектив - всюди пояснюють, що ти лише маленька людина

    Мовою оригіналу

    Сколько этих «бесед с директорами» уже вышло, а всё равно слушаешь и понимаешь — вот это хуже всего.

    Вот прямо на твоих глазах ужасный психологический эксперимент: как вырастить из человека раба. Как привить ему выученную беспомощность.

    Он в свои 16 лет всё отлично понимает и в выборе между «хорошо» и «плохо» решил встать на сторону «хорошо». Но тут и директор, и завуч, и родной папаша в три голоса наседают на него, прессуют: ты что?! фсб?! загубленная жизнь!! мы люди маленькие, нам ничего не изменить.

    Школа, институт, трудовой коллектив — везде машина промывки мозгов, объясняющая, что ты маленький человек и хорошим тебе быть не положено. Смирись со всем и оставайся маленьким человеком. Ужасно.

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    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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