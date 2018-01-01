Росія самостійно не зупиниться, її треба зупинити — Яценюк

Шляхом зупинити Росію Яценюк вважає набуття Україною членства в НАТО

Росія сама по собі не зупиниться у своїй агресії щодо України, її треба зупиняти. Таку думку висловив Арсеній Яценюк, лідер партії «Народний фронт». «Будапештський меморандум гарантував територіальну цілісність України. А в підсумку Росія захопила частину України. Це означає, по-перше, що Росія не зупиниться, і по-друге, що її



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Арсеній Яценюк

Шляхом зупинити Росію Яценюк вважає набуття Україною членства в НАТО

Росія сама по собі не зупиниться у своїй агресії щодо України, її треба зупиняти. Таку думку висловив Арсеній Яценюк, лідер партії «Народний фронт».

«Будапештський меморандум гарантував територіальну цілісність України. А в підсумку Росія захопила частину України. Це означає, по-перше, що Росія не зупиниться, і по-друге, що її треба зупиняти», — зазначив Яценюк.

На думку нардепа, для нівеляції російської агресії є декілька рецептів: посилення української армії і забезпечення її відповідності стандартам НАТО. Саме для цього необхідно ухвалити закон про національну безпеку, вважає він.

«Що швидше Україна стане членом НАТО, тим зрозуміліше буде для Росії, що захопити Україну неможливо, тим зрозуміліше буде для всіх у світі, що Україна є частиною єдиного безпекового простору. Просто постачання зброї не вирішить глобальної безпекової проблеми для України і для світу», — підкреслив він.

Лідер «Народного фронту» наголосив: «Треба знайти політичну волю у світі на прийняття цього відповідального рішення (щодо членства України в НАТО. — Ред). Тому що Росія не зупиниться, і це треба усвідомити. Її треба зупинити. А зупинити її можна через чіткі міжнародно-правові механізми».

Нагадаємо, Арсеній Яценюк перебуває з візитом у Вашингтоні 6-7 лютого. Він провів зустрічі з заступником державного секретаря Сполучених Штатів у справах Європи Вессом Мітчеллом, радником президента США з питань Європи та Росії Фіоною Хілл, заступником міністра оборони Сполучених Штатів з питань міжнародної безпеки Робертом Каремом, лідером демократів у конгресі США Ненсі Пелозі, а також виступив у Раді зовнішніх відносин. У рамках візиту також запланована його зустріч із сенатором США від Республіканської партії Робертом Портманом та виступи у Атлантичній раді та Heritage Foundation.