Засекречені мільярди нового російського прем'єра Мішустіна

Олексій Навальний Російський опозиційний політик

Олексій Навальний

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20 років сидить Мішустін на державній службі. І мільярдер

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Здесь «Российская Федерация». И там «Российская Федерация». И вот опять «Российская Федерация». Нет, это я не тычу в карту мира, постоянно попадая в 1/7 часть суши. Просто перебираю документы на элитную недвижимость семьи нового премьер-министра России.

Его назначили всего 12 дней назад, но и за это время вышло довольно много журналистских расследований об объектах, принадлежащих Мишустиным, да только вот незадача — во всех выписках теперь стоит не «Мишустин», а «Российская Федерация».

Поэтому, во-первых, нельзя со 100% уверенностью утверждать, что это принадлежит семье премьера.

А во-вторых — сложно сделать самое главное: проследить структуру прав собственности и её переходы. То есть, грубо говоря, проследить, кто кому что продал, и назвать участников коррупционных цепочек.

К счастью, у вас есть (именно у вас, ведь вы же нас содержите) Фонд борьбы с коррупцией, где люди работают совсем не наивные. Мы никогда не считали Мишустина «эффективным министром», а всегда знали, кто он есть, — коррупционер. Поэтому мы с 2015 года тщательно собирали все эти выписочки и сейчас с удовольствием расскажем вам о том, что в собственности семьи Мишустина недвижимости почти на 3 миллиарда рублей. Что дарил эту собственность «бизнесмен», занимавшийся мошенническими схемами с возвратом НДС.

Какие красивые номера на автомобиле сестры Мишустина. И как ресторатор Аркадий Новиков «отмывал» квартиры, подаренные детям Мишустина к совершеннолетию.

Начнем с дома на Рублевке. Я даже не буду ставить ссылки, об этом активе Мишустина успели написать все. Он самый старый, поэтому информация о нем сохранилась в старых базах еще с реальными именами, а не с шифром «Российская Федерация».

Но лучше же один раз увидеть, правильно? Тем более ни единой фотографии этого места до сих пор сделано не было.

Вот эти 2,6 гектара земли и 6 домов (2745 м2) на них. Это не дача даже, как видите, а целое родовое гнездо.

Единственное «официальное» (да и то не слишком) высказывание Мишустина на тему этой недвижимости было сделано на страницах прикормленной газеты Коммерсант. Под видом колонки «журналиста» Бутрина. Вот оно:

Ну ок. Купил в 2000-м на доходы от Международного компьютерного клуба. Давайте проверять?

Во-первых, ну какие доходы от бизнеса. Мишустин к тому моменту был два года как чиновником ФНС. Когда он бизнесом занимался? По вечерам? А если рассуждать о сбережениях, уверен, у большинства россиян, которые помнят 1998 год, факт наличия у Мишустина хоть каких-либо сбережений не вызовет ничего, кроме скепсиса.

Но даже не это главное. Главное, что он врет. Мишустин в 2000-м году купил только этот участок:

1/5 от площади того, что является его дачей сейчас.

Его поместье состоит из трех отдельно и постепенно приобретаемых частей. Я расскажу о каждой из них подробно, с историей и выписками. Потому что теперь Росреестр все засекретил и нормальных документов в свободном доступе не осталось. Пусть здесь полежат, для истории.

1. Первый участок, который мы с вами уже обсудили, был куплен Мишустиным в 2000-м году. А в 2004-м чиновник переписал его на своих малолетних детей — Алексея и Александра. Одному было 5 лет, другому 4. Сейчас оба сына продолжают владеть этой недвижимостью, но декларировать собственность уже не нужно — дети достигли совершеннолетия.

Однако, если на этом участке ВДРУГ будет замечен сам Мишустин, то дело его худо. Чиновник ни разу не декларировал его «в пользовании». Учитывая, что дети Мишустина учились в Швейцарии и до последнего в времени в России не жили, дача, видимо, пустовала. Но скорее, согласитесь, Мишустин просто грубо нарушал закон.

Незасекреченные выписки на участки и дома мы сложили в специальную папочку.

2. Второй участок. Родительский. Участок 7875 м2 записан сейчас на Луизу Мишустину, мать премьер-министра. Куплен он был ни в каком не в 2000-м году, а на 12 лет позже, в 2012-м. Изначально собственником был отец — Владимир Мишустин, а потом он по наследству достался его жене.

Могли ли пенсионеры, которым тогда было за 70, купить почти гектар земли на Рублевке? Нет. Очевидно, что участок оплатил сам госслужащий Мишустин.

Продавец участка тоже не случайный человек. С 2000-го по 2012-й год участок принадлежал Геннадию Букаеву. Это бывший начальник и близкий друг Мишустина — бывший министр РФ по налогам и сборам. Сейчас Букаев — генеральный директор Роснефтегаза.

Букаев слева

Букаев и Мишустин на форуме Международного компьютерного клуба

Папочка с незасекреченными выписками на эти участки.

3. Ну и третий участок, самый интересный. Сейчас он принадлежит сестре Мишустина Наталие Стениной.

Она объединила его из 10 участков, большую часть из которых получила в 2009 году. Снова никакой не 2000-й год, удивительно! Из 12 тысяч квадратных метров 9 тысяч были подарены ей неким Александром Удодовым. Вместе с участками были подарены дома 741 м2 и 147 м2.

Эта "Российская Федерация" - на самом деле Наталия Стенина

И тут нам надо остановиться и подробно рассказать о дарителе. Ведь персонаж настолько уникальный и специфический, что, по-хорошему, между ним и Мишустиным вообще ничего общего не должно быть. Им в городе одном не очень-то хорошо находиться. Но нет, они дружат. Настолько близко, что Удодов дарит недвижимость стоимостью несколько миллионов долларов родной сестре премьера.

Александр Удодов

Можете просто сейчас отвлечься от этого текста и самостоятельно загуглить этого Удодова. Это реально какой-то полубандит, который обогатился в начале 2000-х на мошеннических схемах с возвратом НДС. Ровно тогда, когда Мишустин работал там замминстра.

Вот газета Коммерсант, та самая, которая сейчас поет оды консервативному инвестору Мишустину, в 2011 году называла Удодова одним из организаторов воровства двух миллиардов рублей из налоговой. Со ссылкой на следствие рассказывала про обыски у него дома, про то, как он скрывался от следствия. Про связи с Мишустиным тоже открытым текстом пишут:

Швейцарцам не нравится Удодов (а Мишустину нравится)

Вопрос: кажется ли вам подозрительной дружба человека, который ворует на мошеннических налоговых схемах, и главы налоговой службы? Верно. И нам кажется подозрительной. Но Путину, ФСБ, Следственному комитету, прокуратуре и кто там Мишустина проверял перед назначениями — нет. Все нормально.

И их близкая дружба не осталась там где-то в конце 90-х. Нет, Удодов до сегодняшнего дня — ключевой персонаж в истории обогащения премьер-министра и его семьи.

Вот Мишустин и Удодов играют вместе в хоккей.

Ездят вместе на турниры в Швейцарию.

Вот он в 2010-м году на Международном компьютерном фестивале в Сочи, любимом детище Михаила Мишустина, — почетный гость.

Вот он там же в 2014-м.

И это только малая часть их связей, только то, что можно визуализировать фотографиями. Но там много еще. Например, то недолгое время, когда Мишустин работал в бизнесе, Удодов был тут как тут, его управляющим директором.

И сблизились они фактически и юридически настолько сильно, что их активы буквально нужно отделять друг от друга хирургическим скальпелем. Чтобы не перепутать, где премьер-министр и его семья, а где «бизнесмен», которого, кроме как бандитом, назвать нельзя.

Нам надо буквально на секундочку отвлечься от Удодова, к нему вернемся совсем скоро. Ведь мы не закончили с родной сестрой премьер-министра — Наталией Стениной.

Она, если судить по реестру юридических лиц, особенно ничем не занята. Ее работа — быть сестрой человека, у которого много денег, но оформлять он на себя ничего не может, потому что не может объяснить, откуда он взял эти деньги. Она, а не сам Мишустин, — официальный учредитель хоккейного клуба Спортима, за который играет чиновник (и его дружище Удодов).

Она, по документам, учредитель организации, которая восстанавливала храм на Рублевке. Интересно, что награждали орденом Патриаршего храмостроителя не сестру Мишустина, а его самого.

Вы, наверное, обратили внимание, что на двух скриншотах выше вместе с Наталией Стениной учредителем является Удодов. Есть еще и третий фонд — Милосердия, образования и спорта. Он особенно хорош. Там собрались и Удодов с женой, и хозяин Трансмашхолдига Бокарев, и Виталий Качур. Тоже совершенно идеальный человек, чтобы быть связанным с главным налоговиком страны. Это уголовник-контрабандист, отсидевший 5 лет за взятку депутату Вороненкову и прославившийся на всяких налоговых махинациях.

Итак, сестра Мишустина работает его номиналом. И эти услуги, очевидно, хорошо оплачиваются. Наталия Стенина проводит много времени в Швейцарии, где навещает свою дочку и детей Мишустина, которые учились в одной из самых дорогих школ мира недалеко от Лозанны. Обучение в ней стоит больше 100 тысяч долларов в год за человека.

Наталия весело проводит время, путешествует, ездит на дорогих автомобилях с блатными номерами.

А еще у Наталии собственной недвижимости на... 1 миллиард 600 миллионов рублей.

Первые 730 миллионов — это часть рублевской дачи, которую мы уже рассматривали. Но там она не живет. То — дача премьера, а у нее есть собственная.

Это супер-элитный поселок «Агаларов Эстейт». Чего тут только нет — гольф-клуб, вертолетная площадка, пруд с лодками, рестораны, спа, боулинг. Все удобства для жителей-миллионеров. И для сестры нового премьер-министра. В 2014 году она купила тут участок площадью 2500 квадратных метров и дом на нем площадью 925 метров. Такая недвижимость в этом поселке стоит 400 миллионов рублей.

В соцсетях детей можно без труда найти фотографии из этого поселка. И, кстати, если уже рассматривать фотографии, то взгляните на профиль Михаила, сына Наталии Стениной.

Сначала — как профиль выглядит сейчас, а потом — то, как он выглядел пару недель назад. Там было указано место работы — Афора Девелопмент. Это фирма Александра Удодова. И тут подсобил.

Кроме этого замечательного дома, у Наталии Стениной есть квартира в суперэлитном ЖК Найтсбридж парк. 170 м2. 200 миллионов рублей.

О ней пару несколько дней назад рассказала Русская служба Бибиси, но подтвердить эту информацию они смогли только неформально. Потому что опять же — засекречено. Но у нас и эта выписка есть, и мы на 100% уже документально подтверждаем, что это действительно собственность родной сестры премьер-министра Мишустина.

Вычищенный Росреестр бесит особенно сильно. Ну ладно премьер-министр. Данные о его имуществе засекретили по неким государственным соображениям. А сестра-то его почему спрятана? Да потому что само государство таким образом признает правду. Понятное дело, что эта квартира куплена Мишустиным, куплена на коррупционные деньги.

Ну и небольшой бонус. Еще один участок земли на Рублево-Успенском направлении, подаренный сестре премьер-министра СНОВА странным бизнесменом Удодовым. 25 соток. Стоит 30 миллионов. Так, небольшой презент. По меркам других подарков семье Мишустина это просто сувенир. Конечно же, участок тоже уже засекречен. Но не для вас, дорогие зрители. Вы не зря отправляете нам свои пожертвования. ФБК всё записал заранее.

Вы можете посчитать, что мы нашли активов Стениной на 1 миллиард 360 миллионов, а я анонсировал 1 миллиард 600 миллионов. Но я не обсчитался. Просто нам надо из элитных районов Подмосковья переместиться в самый центр Москвы. На Тверской бульвар. К месту, которое долгие годы было известно всем москвичам как ресторан «Недальний Восток».

Сейчас в этом здании идёт ремонт. Открывают новый ресторан и даже писали, что сюда переедет знаменитый бар Симачев.

Вообще всегда считалось, что Недальний Восток принадлежит ресторатору Новикову, кстати, бывшему члену Высшего совета партии Единая Россия, но на самом деле легендарное заведение из середины 2000-х все это время принадлежало Новикову только наполовину. Другие 50 процентов были поделены поровну между нашими знакомыми — мишустинским бизнесменом Удодовым и мишустинской сестрой Наталией Стениной.

Об этом факте писали СМИ, и обнаружить его несложно. Он прямо бросается в глаза, если смотреть ЕГРЮЛ. Но самое интересное здесь — это другое юрлицо, ООО «Гарантия», располагающееся в этом же здании. Оно принадлежат тем же самым людям в тех же самых долях.

ООО «Гарантия» владеет всем этим зданием на Тверском бульваре. 2200 м2. Это очень и очень дорого. Один миллиард рублей. То есть, формально говоря, в семье премьер-министра обнаруживается ещё как минимум 250 миллионов рублей.

Неожиданная и выгодная дружба. Ресторатор Новиков ведёт совместный бизнес с семьей главного налоговика. Получает почетный пост — член общественного совета при Налоговой службе России.

Но дружба Мишустина и Новикова не заканчивается здесь, на Тверском бульваре.

Вот здесь, в Хамовниках, спрятаны еще 400 млн семьи Мишустиных.

Этот жилой комплекс располагается около Фрунзенской набережной, буквально в 300 метрах от Москвы-реки, ну, а на другой стороне Нескучный сад. Речь идет про весь пятый этаж одного из зданий на картинке выше, — как вы думаете, кому это принадлежит? Правильно, Российской Федерации. Вот актуальная выписка на одну из квартир. Все засекречено. Но мы-то получили документы раньше и знаем, что это было куплено для российско-швейцарских детей премьера Мишустина.

Фрагменты незасекреченных выписок. Выписка на квартиру Алексея Мишустина, выписка на квартиру Александра Мишустина

А схема покупки просто восхитительна и выглядит просто классикой коррупции.

Две квартиры по 180 метров. Каждая стоит 180 миллионов рублей.

Обе сначала принадлежали Александру Удодову через его фирму ИСТКОМ. Мишустин, видимо, захотел эти квартиры для своих детей. Но нельзя же, чтобы дети налогового министра получили квартиры от налогового мошенника?

Выписка на квартиру Алексея Мишустина, выписка на квартиру Александра Мишустина

Поэтому 4 мая 2018 года их покупает ресторатор Новиков. И через четыре месяца он продает одну квартиру Алексею Мишустину. А потом ждёт. Ведь если вторую квартиру отдать Александру Мишустину, студенту из Швейцарии, то она должна быть отражена в декларации его папы-министра. Поэтому Новиков выжидает ещё пять месяцев и продает квартиру Александру Мишустину, как только тому исполняется 18 лет.

И папа может говорить: «Да я ничего не знаю. Какие-то квартиры. У меня взрослые дети».

Мы не знаем, по какой цене Новиков передал квартиры детям Мишустина. Предполагаем, что сильно ниже рыночной. Но даже если по рыночной, то ни у Алексея, ни у Александра Мишустина и близко нет денег на их покупку. Им только что исполнилось по 18 лет.

Мишустин как никто другой знает, что с точки зрения любого налоговика это называется «криминальная притворная сделка». Классика коррупции. У министра растут дети? Давайте купим им шикарные квартиры. Министр будет доволен, а тогда и мы будем довольны.

Ну а сейчас Мишустин премьер-министр, и квартиры вообще засекретили. Квартиры? Какие квартиры? Какой Новиков? Какой Удодов? Какая коррупция? Ни о чем подобном нам не известно.

Давайте подведем сначала финансовый итог.

Вот последняя декларация Мишустина. Декларация, поданная для того, чтобы обычные россияне могли зайти на сайт и посмотреть — что за чиновник и что у него есть. Что мы видим?

НИ-ЧЕ-ГО. Ни квадратного метра собственности. Если бы не доходы жены, можно было бы подумать «ох бедный наш премьер, ничегошеньки у него нет, все России отдал».

А что по факту ?

Мега-дача на Рублевке — 1,5 миллиарда руб.

Дом сестры в «Агалоров Эстейт» — 400 миллионов руб.

Квартира сестры в «Найтсбридж парк» — 200 миллионов руб.

Участок на Новой Риге, подаренный Удодовым (для порядка), — 30 млн руб.

Здание на Тверском бульваре 1/4 — 250 млн руб.

Квартиры детей на Фрунзенской — 400 млн руб.

Квартира детей на Трехгорном Валу (выдана Мишустину управделами президента) — 40 млн руб.

Итого 2 миллиарда 820 миллионов рублей. Там есть еще и «старые» квартиры, и гаражи, и что-то еще по мелочи, поэтому смело округляем до 3 миллиардов. У семьи чиновника, который провел 22 года на госслужбе, только недвижимого имущества на 3 миллиарда рублей.

Ну вот вам и ответ на вопрос: чего можно ожидать от нового премьер-министра и что он умеет делать лучше всего.

Помимо того, о чем я рассказал, в этом видео есть же ещё и жена Мишустина, получившая за последние годы официального дохода 800 миллионов рублей. И никто ничего не знает о каком-то ее бизнесе. Откуда эти миллионы берутся? Ну оттуда же, очевидно, откуда квартиры у детей.

20 лет сидит Мишустин на государственной службе. И миллиардер.

И потрясающе, как он сам, и государство, и Путин — конечно, это не может быть без его ведома — прячут от нас его миллиарды. То есть у государства задача не выяснить источник богатства Мишустина, а спрятать это богатство от нас. Потому что они понимают, что источники коррупционные. И нормально к этому относятся.

Подумайте сами, ну какое право они имеют вычеркивать из государственного Росреестра данные уже не только о себе, но и о своих детях, сестрах и родителях? Вам такого никто не позволит. Тем не менее это происходит.

- Владимир Владимирович, выяснилось, что Мишустин вор, и про это напишут все газеты. Что делать будем?

- Ну помогите Мишустину всё спрятать, чтобы газеты не написали.



Вот это и есть в терминологии пропагандиста Соловьева «абсолютно блестящее правительство».

За участие в работе над расследованием спасибо замечательному журналисту Сергею Ежову.

Джерело: блог Олексія Навального

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