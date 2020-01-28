Главу російської делегації Толстого таки обрали віцепрезидентом ПАРЄ



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Петра Толстого обрали віцепрезидентом ПАРЄ за квотою РФ

132 делегата ПАРЄ висловилися на підтримку кандидатури Толстого, 117 були проти

Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи обрали у вівторок віцепрезидентом асамблеї керівника російської делегації, заступника голови Держдуми Петра Толстого.

Всього в голосуванні взяли участь 252 парламентарія з 321, повідомив ведучий засідання. Три бюлетеня були зіпсовані, зараховано 249 голосів. 132 делегата ПАРЄ висловилися на підтримку кандидатури Толстого, 117 були проти.

«Пан Толстой отримав абсолютну більшість від учасників голосування і, таким чином, обирається заступником голови від Російської Федерації», — підтвердив голова засідання ПАРЄ.

Раніше більшість учасників зимової сесії ПАРЄ підтримали кандидатуру Толстого в першому турі виборів, однак набраних голосів не вистачило для перемоги, оскільки регламент асамблеї допускає перемогу в першому турі лише при подачі більше половини голосів за від загальної кількості делегатів ПАРЄ. У другому ж турі достатньо простої більшості від кількості тих, хто бере участь в голосуванні.

Напередодні Україна оскаржила обрання росіянина Толстого віцепрезидентом ПАРЄ.

Також 27 січня нардепа Мережка було обрано віцепрезидентом ПАРЄ

Як повідомлялось, Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента. Ним став бельгійський сенатор Хендрік Дамс, який змінив на цьому посту швейцарку Ліліан Морі Паск’є.

Нагадаємо, 27 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, у яку повернулася українська делегація після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російській делегації. Зимова сесія ПАРЄ триватиме до 31 січня.

Верховна Рада України схвалила повернення делегації до роботи в ПАРЄ 16 січня. У постанові вказується, що метою українських представників у ПАРЄ є недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення російських наративів про ситуацію в Україні.