«Аннушка» сьогодні розхлюпає олію

Для Зеленського все може закінчитися гірше, ніж для Кучми

На Україну очікує дуже «веселий» рік

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Утренние инсайты:

1. Смена Кабмина без чёткой идеологии и целей, не приведёт к изменению (улучшению) ситуации в стране.

А та «сборная солянка», что предлагается, это просто перестановка кроватей.

2. Отставка старого кабмина - решённый вопрос. Будет почти конституционное большинство.

3. Украина - Парламентско Президентская республика, но Парламент в обсуждении и выдвижении кандидатов не вовлекался.

Депутаты будут очень демотивированы. Делайте выводы.

4. Голосование за новый Кабмин будет пакетным. Гарантий, что хватит голосов, как понимаю нет. Но натянут.

Среди кандидатов есть согласованные креатуры ОПЗЖ (следите за голосованием).

5. Для депутатов СГ возникнет ценностная Дилемма - стать шестёрками у ОП и или все таки быть Слугами Народа.

6. Дилемма так же в том, что нынешняя конвертная ЗП $5- $15 тыс ближайший год (дальше гарантий нет, скорее даже до осени) ставится на чашу весов с будущим экономическим крахом страны, в которой, уже бывшие депутаты, себе места не найдут.

7. Рейтинг СГ и Зе ускорит падение.

8. Голосование за новый Кабмин может показать отсутствие Монобольшиества.

9. С высокой вероятностью стоит ожидать роспуска Парламента иначе:

10. Следующий Кабмин, будет требовать голосов других партий. Увидим в нем ОПЗЖ, Мажоритарщиков, БЮТ.

11. Рейтинг СГ и Зе ускорит падение. Под ОП будут протесты. Все может закончиться хуже Кучмы.

12. Осложняется все началом разгула «Любіх Друзів» 2.0, которые после ухода Богдана активизировали коррупционные аппетиты. Нагло и дерзко, хуже времён Злочиной Влады. Юзик это цветочки.

13. Похоже, старая истина: «что бы построить новое, нужно до основания разрушите старое» заиграет новыми красками. И Украине прийдется пройти ещё через один кризис, завершив начатое в 2013 году.

14. На все это накладывается:

КороноКризис, падение экспорта, валютной выручки, поступлений от заробитчан, сокращение рабочих мест, девальвация, падение доходов населения, агрессия РФ, социальные протесты и политический кризис...

14. Без Антикризисной адженды и Команды, Зе и Украине его не пройти.

Нас ждёт «веселый год».

А сегодня «Аннушка прольёт масло»)