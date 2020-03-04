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    Суспільство

    Україна цього року увійшла до списку «частково вільних країн» у рейтингу Freedom House

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    Україна отримала додаткові бали за проведення вільних демократичних виборів президента і парламенту - Україна цього року увійшла до списку «частково вільних країн» у рейтингу Freedom House
    Україна отримала додаткові бали за проведення вільних демократичних виборів президента і парламенту

    Наша країна цього року отримала в рейтингу 62 бали зі 100

    Україна зберегла статус «частково вільної» країни в рейтингу «Свобода в світі у 2020 році» правозахисної організації Freedom House.

    Зазначається, що наша країна цього року отримала в рейтингу 62 бали, що більше на два бали, ніж минулого року.

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    У звіті відзначають, що Україна отримала додаткові бали за проведення вільних демократичних виборів президента і парламенту, що продемонстрували наявність динамічної конкуренції в українській політиці.

    «Водночас в України залишається багато роботи з розбудови демократії, яку стримують підконтрольність медіа олігархам, слабкий стан верховенства права та широко поширена безкарність за насильство над журналістами та правозахисниками», - інформує Freedom House.

    Також наголошується, що цього року вперше окремо аналізувався стан свободи на непідконтрольній частині Донбасу, яка отримала один із найгірших рейтингів у світі. Це зумовлено повною відсутністю верховенства права, пануванням сепаратистських лідерів і Росії у майже всіх аспектах життя та суворими обмеженнями громадянських свобод.

    У Криму, який теж визначено як «не вільну» територію, ситуація залишається невтішною: Росія регулярно утискає непідконтрольних їй людей та групи, опозиційна політична діяльність неможлива, а влада регулярно зловживає законами про боротьбу з тероризмом та екстремізмом для унеможливлення інакомислення. У звіті також йдеться про те, що російський уряд продовжував утискати українську та кримськотатарську громади, штучно змінюючи етнічний склад населення Криму на користь росіян.

    Паралельно з цим демократія зазнала занепаду у всьому світі. І хоча протестні рухи по всьому світу продемонстрували широкий суспільний запит на краще державне управління, вони були не в змозі змінити загальні тенденції зниження рівня свободи. Ці тенденції проявилися не лише в авторитарних країнах на кшталт Росії, Китаю чи Ірану, а й у найбільших демократіях світу - Індії та США, зазначається у звіті.

    Freedom House визнав найбільш вільними країнами Фінляндію, Норвегію та Швецію, що отримали 100 балів.

    Нагадаємо, Україна в 2019 році зберегла статус «частково вільної» країни, а її окупована Росією частина Крим - статус «невільної» території у рейтингу Freedom House.

    Україна перебувала в списку «частково вільних» країн у звіті Freedom House і у 2018 році.

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