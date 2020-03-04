Зеленський хоче внести в Раду кандидатуру міністра оборони, яку лобіює Кремль

Борислав Береза Народний депутат 8 скликання

Борислав Береза

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Якщо президента хоче поміняти міністра оборони, то має право це зробити, але не треба вносити кандидатуру, яка явно лобіюється Кремлем і його людьми

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Извините, но я вам #зраду принес. Хотя нет. Это пожалуй даже #зрадища. И это очень серьёзно.

После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дичайшее раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам пришла информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра. Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, который остановит продвижение Украины в НАТО. И вчера от «слуг народа» поступила информация, что им предлагают проголосовать за новую кандидатуру на должность министра обороны. Кто же это?

Зеленский предложил «слугам» проголосовать за генерал-майора в отставке Андрея Тарана, вокруг которого ранее разгоралось несколько скандалов. Начнём с того, что Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: «Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)». Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.

При этом офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно. Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб. Более того, все члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получили справку по Тарану после которой приняли решение о невозможности допустить Тарана на должность министра обороны Украины. И это показательно. Об этом они сообщили президенту Зеленскому, но тот настаивает на голосовании за Тарана. И если ВР проголосует за это назначение, то это будет катастрофой для обороноспособности Украины и похоронами всех шансов на получение Украиной нового статуса от НАТО.

Как стало известно от источников издания Обозреватель, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер «Квартала 95» Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа – Алексея Пашкова. Ранее она «помогла» супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны. Квартал во всем квартал. В сентябре 2019 года в прессе появилась информация о том, что он «перепрыгнул» 10 служебных должностей для того, чтобы иметь возможность сесть в это кресло. А сам Пашков, как отмечают источники, служил вместе с Тараном в армии. А главным лоббистом Тарана в ОП называют Андрея Ермака, который традиционно договаривается, а затем реализует требования Кремля. Но то, что сейчас происходит - это прямая сдача интересов Украины. Об этом ранее предупреждал ГУР и об этом знают члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР.

Я обращаюсь ко всем депутатам ВР, которые осознают всю опасность процессов, которые запустит голосование за кандидатуру Тарана. И прошу не допустить сдачи национальных интересов. Если президента хочет поменять министра, то имеет право это сделать, но не надо вносить кандидатуру, которая явно лоббируется Кремлем и его людьми. Не допустите этого!

Джерело: блог Борислава Берези

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