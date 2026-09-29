Чи витримає Європа війну на два фронти?

Україна має те, чого не має ніхто в Європі

«Проба статті 5» втрачає сенс для Кремля

Чи витримає Європейський Союз війну на два фронти? Так, саме на два. Перший уже веде європейська Україна. Росія ж, за даними розвідок, хоче відкрити другий.

Тільки виглядатиме він не так, як малює уява. Танкових колон на Вільнюс не буде. Другий фронт уже відкритий – Європа просто відмовляється називати його війною.

Факти останніх місяців:

Дрон із вибухівкою влучає у крило українського Ан–124 в аеропорту Лейпцига – і Німеччина вперше офіційно називає винуватця: Росія. Крилата ракета Х-101 пролітає сто кілометрів углиб Польщі. Вибух на залізниці Варшава–Люблін, на маршруті постачань Україні. Британські суди виносять вироки паліям, завербованим російськими спецслужбами через Telegram. Додайте серію обривів кабелів на Балтиці та зрізані минулого тижня камери на латвійському кордоні – виконавців там поки не названо, але почерк один.

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Глава МЗС Польщі Сікорський сказав точно: дії росії «стали кінетичними». Німецький міністр внутрішніх справ формулює інакше: «ми не у війні, але щодня – ціль гібридної війни». Інститут вивчення війни назвав це болісною спробою заперечувати реальність. Тут я з американцями згоден.

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Чого хоче Росія? Не Нарви і не Сувалок, як деякі вважають. Мета – довести, що стаття 5 НАТО не працює. (!). Що колективна оборона – це не автоматизм, а довгі переговори наляканих столиць.

Зламай віру в статтю 5 – і НАТО закінчиться без жодного пострілу по Брюсселю. Дрони, диверсії, агентура, «дружні» партії – інструменти цієї однієї операції.

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Як може виглядати ескалація? Якщо проаналізувати оцінки розвідок Данії, Естонії, Литви, Німеччини і доповіді ISW, можна побудувати верогідні сценарії до 2029 року.

Данська військова розвідка 24 вересня попередила про атаки «з високим ризиком жертв» уже в найближчі місяці. Обмежена «проба» статті 5 – наша оцінка ймовірності 20%. Удар по логістичному хабу постачання України.

Або кримський варіант: «зелені чоловічки» без розпізнавальних знаків у Нарві чи Латгалії. Розрахунок не на захоплення території, а на суперечку всередині НАТО: «а чи точно це Росія? а чи точно це стаття 5?». Поки столиці сперечаються – мету досягнуто.

Обмовлюся: Крим–2014 там не повторити. У росії на півострові стояли 20 тисяч легальних багнетів, а Київ вирішив не стріляти. Балтія урок вивчила: по людях зі зброєю без знаків розрізнення працюватимуть, сподіваюсь, одразу, без юридичних дискусій.

Пастка атрибуції націлена не на Таллінн – на Берлін і Рим. Операція проти Балтії – верогідність 7% сьогодні. Але 20–25%, якщо війну в Україні заморозять на умовах москви, а США продовжать виводити війська (!!!).

Данці порахували: після заморожування росії потрібно близько 6 місяців для локальної війни проти сусіда і близько 2 років – для регіональної війни на Балтиці.

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Чи може Росія це потягнути? Для великої війни – ні. Для короткого удару – так. Дивимось на цифри.

Військові витрати вийшли на ~10% ВВП.

Дефіцит бюджету, за оцінкою української СЗР, уже перевищив ліквідні резерви.

Набір контрактників просів, а в танкових сховищах залишилося ~1 650 машин, придатних до відновлення.

Але слабкість робить Кремль небезпечнішим саме зараз: до 2030 року переозброєна Європа стане йому не по зубах, отже, діяти треба раніше.

Більш того, сьогодні і Штати слабкі, вони витратили критичні запаси ракет і зброї у дивній війні із Іраном. І це створює мотивацію для Пекіна, якій закінчує переозброєння у 2027 році.

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Слабшаючий гравець з ядерною зброєю – привід не розслаблятися, а готуватися. Що це означає для України?

Перше.

Український фронт – це і є оборона Європи (!). Кожен місяць, поки Сили оборони тримають росію, відкладає вивільнення її військ для Балтики. Ми перший ешелон стримування НАТО, не будучи в НАТО.

Друге.

«Мирна угода» без обмежень на відновлення російської армії – не мир, а перенесення війни до Балтики з відстрочкою у два роки. Партнерам це треба казати прямо, цифрами їхніх же розвідок.

Третє.

Україна має те, чого не має ніхто в Європі: досвід і технології відбиття тисяч дронів на місяць. Збивати «герань» за 30 тисяч доларів ракетою за мільйони Європа не зможе економічно.

Дешеві перехоплювачі, навчені розрахунки, спільні виробництва – наш продукт і наша перепустка в архітектуру європейської безпеки. Не прохання – пропозиція.

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То чи витримає? Витримає за однієї умови: якщо відповість на другий фронт як на війну, а не як на кримінальну хроніку.

Заздалегідь узгоджена реакція на провокацію, ППО над логістикою, захист заводів і залізниць – і «проба статті 5» втрачає для Кремля сенс.

Кожен безкарний тест – 2008, 2014 – Росія читала як запрошення до наступного. І робила наступний крок. Зараз, схоже, йде така підготовка.