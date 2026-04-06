Нафта є, але продати її неможливо. Як ЗСУ загнали Росію у тупик

Головний ресурс Кремля тане на очах

На мій жаль, за два тижні ситуація змінилась радикально. Не в кращий бік для нас.

Спочатку – коротко про головне. Запас міцності Росії тане швидше, ніж їм би хотілось. І набагато швидше, ніж вони самі визнають публічно.

За чотири роки Фонд національного добробуту скоротився з $113 млрд до $52 млрд. Бюджетний дефіцит за два місяці 2026-го досяг 91% річного плану.

Реальна інфляція – 10–21% при офіційних 5,9%.

Банківська криза визнана навіть кремлівськими аналітиками.

Корпоративні банкрутства б'ють рекорди.

Іпотечний ринок лежить.

Інвестиції в цивільний сектор впали вперше з пандемії.

І все це – до того, як нафтові порти почали горіти.

Іранська криза дала Москві тимчасовий нафтовий подарунок: Urals підскочив до $75+. Але саме зараз Усть-Луга горить п'ятий раз за десять днів.

Нафта дорожча – вивезти її нікуди. Це гірше, ніж просто дешева нафта. 1,5 місяця тому мої контакти у Вашингтоні оцінювали перемир'я найближчим часом як 50/50. Це не як в анекдоті про блондинку та динозавра) – так високо наші шанси ще ніколи до цього не оцінювали. Потім розпочалася іранська операція.

Сьогодні наші шанси на мир у найближчий рік вже оцінюються менше ніж 25%... (Росія отримала бонус у вигляді цін на нафту, плюс фокус США з України перейшов на Іран). Нафта зараз коштує $110+. Urals у березні вперше за рік перевищив бюджетний орієнтир $59/барель – завдяки іранській кризі.

Котировки Москви сильно виросли, але тут, слава Богу, включились ЗСУ! Теоретично Москва мала б зараз добре заробляти. Але саме зараз Усть-Луга горить п'ятий раз за десять днів, НПЗ не можуть вивезти продукцію, трубопровідна система «Транснефті» починає переповнюватись нафтою, а нафтопромисловці змушені думати про скорочення видобутку. Паралельно: тіньовий флот атакують у Середземному морі, Балтиці та Чорному морі.

У Москві тиждень не було мобільного інтернету. Telegram де-факто заблокований. У 63 регіонах – перебої зі зв'язком. І все це на тлі бюджетного дефіциту, що за два місяці досяг 91% річного плану, реальної інфляції 10–21%, і банківської кризи, яку кремлівські аналітики вже назвали нарешті своїм ім'ям.

Трамп зробив іранський нафтовий подарунок? Так. Але порти горять, і вивезти нафту, що подорожчала, вже важко. Тепер про важливі аспекти.

1. Хана їхній нафтовій інфраструктурі

П'ять ударів за десять днів. Рекорд за всю сучасну історію (!!!). Наприкінці березня українські сили п'ять разів атакували балтійський порт Усть-Луга, причому останній удар припав на нафтовий вантажний термінал.

За розрахунками Reuters – заблоковано близько 40% (!) нафтоекспортних потужностей Росії, або ~2 млн барелів на добу. Найбільше порушення нафтоекспорту в сучасній історії – разом із Приморськом, Новоросійськом і трубопроводом «Дружба».

Що знищено в Усть-Лузі:

OSINT-проєкт Astra геолокував: пошкоджено три нафтових танкери, п'ять резервуарів, три причали та об'єкти «Новатеку».

Порт відвантажував 700 тисяч барелів сирої нафти на добу.

Комплекс «Новатек-Усть-Луга» потужністю 8 млн тонн на рік – вже не вперше в диму.

НПЗ не можуть вивезти продукцію:

(!) Термінал «Усть-Луга Ойл» припинив приймання нафтопродуктів з «Кінефу», ЯНОС, Московського та Рязанського заводів.

Перенаправити мазут немає куди – терміналів, порівнянних за потужністю, на північному заході немає.

Уфа: НПЗ за 1400 км від кордону:

Вранці 2 квітня великий пожар на НПЗ «Башнефть-Нова» в Уфі.

7,3 млн тонн переробки на рік – бензин, авіапальне, дизель.

Bloomberg того ж тижня: Росія заробила $2,48 млрд від нафтоекспорту за тиждень до ударів – найбільше з квітня 2022 року.

Гроші є. Вивезти – хрін їм!)

Березень 2026 – підсумок ударів по ОПК і енергетиці:

П'ять стратегічних заводів і десять нафтових об'єктів за місяць (!).

Один з найбільших мікроелектронних заводів Росії: постачання мікрочіпів для «Іскандерів» і ППО – стоп на шість місяців.

Авіазавод «Авіастар» в Ульяновську (Іл-76, Іл-78), завод корпусів артснарядів, єдиний сервісний центр С-400 у Криму.

Трубопровідна система починає «захлинатись»:

Удари знизили експортні можливості на 1 млн барелів на добу (!).

«Транснефть» забивається надлишком нафти – нафтопромисловці скорочують видобуток (!).

Казахстан теж під ударом: вивозить через Усть-Лугу до 400 тис. тонн на місяць.

2. Тіньовому флоту також хана!

Грудень 2025: перший удар у Середземному морі – за 2000 км від України (!). Оманський танкер Qendil вражений дронами СБУ поблизу узбережжя Лівії. Критичні пошкодження, не підлягає відновленню. Прямував з індійського порту Сікка до Усть-Луги. «Ворог повинен розуміти: Україна не зупиниться і битиме його де завгодно», – СБУ.

Березень 2026: LNG-танкер Arctic Metagaz загорівся біля Мальти:

Упс. Перевозив зріджений газ з Росії до Єгипту.

30 членів екіпажу кинули судно. Дрейфував між Мальтою та Лампедузою з пробоїнами в борту.

Під санкціями США та ЄС.

Листопад 2025: Kairos і Virat – у Чорному морі поблизу Туреччини:

СБУ, Sea Baby, 28–35 морських миль від берега. Kairos – критичні пошкодження, пожежа.

Турецька Beşiktaş Shipping одразу оголосила про повну відмову від операцій з Росією.

Швеція: два затримання за три тижні:

12 березня - Sea Owl I, 228 метрів, санкційний список ЄС, прапор Коморських островів.

3 квітня – Flora 1, нафтова пляма 12 км, сім прапорів з 2023 року, прямував до Бразилії.

Що це означає для страхування і логістики:

Тіньовий флот – 1337 суден (лютий 2026).

Ходять без страхування, під фальшивими прапорами, з вимкненими транспондерами.

Кожна атака – ще більший дисконт, якого вимагають покупці нафти (!).

3. Вимушена заборона експорту бензину

Росія заборонила виробникам експортувати бензин з 1 квітня до 31 липня. Після екстреної наради нафтовики визнали: ринок всередині катастрофічно не вистачає палива.

Три причини одночасно:

Удари по НПЗ знизили виробництво світлих нафтопродуктів. Заводи не можуть відновитись через санкції на західне обладнання. Посівна – треба паливо, бо інакше продовольча криза і протести фермерів.

4. Інтернет. Чули, напевно, що Москва тиждень без мобільного?

Депутати Держдуми не могли підключитись ні до Wi-Fi, ні до Telegram чи Max. Москвичі не могли викликати таксі, швидку, замовити їжу або знайти дорогу.

Попит на паперові карти, рації та пейджери різко зріс – поки аналітики нагадували, що пейджингу в Росії більше немає. 63 регіони з перебоями. Нехай звикають!

Голова думського комітету: відключення інтернету – «нова норма» (!), навіть без доступу до «білого списку» сайтів. 29 березня в Москві затримали 14 учасників мирного протесту проти блокувань.

Telegram заблоковано раніше терміну:

Де-факто недоступний з 14–15 березня – за три тижні до оголошеного 1 квітня.

90 млн користувачів без основного каналу новин.

Заміна – держдодаток Max. Проблема: військові кажуть, що Max «небезпечний для використання» на фронті.

Армія залежала від Telegram – і тепер злиться.

Бізнес рахує збитки:

Блокування Telegram потягнуло за собою Яндекс, Кінопошук, CDEK.

Навіть VKontakte, попри всю лояльність до силовиків, не уник збоїв.

Кафе в центрі Москви – лише готівка.

VkusVill на Театральній – зачинений.

Підприємці в коментарях до постів Роскомнагляду: «З чого збираєтесь стягувати податки?».

5. Бюджет і нафтові доходи

91% річного дефіциту – за два місяці (!). Січень–лютий 2026: мінус 3,45 трлн рублів (~$42 млрд) при річному плані 3,8 трлн (~$46 млрд). Нафтогазові доходи впали вдвічі рік до року.

Що закладено в бюджеті і що реально:

При ціні Urals $39/барель бюджет отримував лише ~$15/барель проти закладених ~$25.

При цінах $20–25 держава отримує $4–7 за барель – практично нуль.

Іранська операція:

Якщо Urals тримається $75–80 цього року, Росія може отримати додатково 3–4 трлн рублів (~$37–49 млрд).

Але Reuters підрахував: наші удари по балтійських портах скоротили надходження більш ніж на $1 млрд лише за тиждень (!).

Урядові плани на «надприбутки» складались до того, як 40% портів вийшло з ладу.

6. Банки, банкрутства, іпотека: цивільна економіка на підлозі

Фонд національного добробуту розікрали. Від $113 млрд до $52 млрд – за чотири роки (!):

Мінфін щодня продає золото і юані на 12,8 млрд рублів (~$156 млн).

«Газпромбанк»: при Urals нижче $40 – ліквідна частина вичерпується до кінця 2026 (!).

Банківська криза – вже офіційно:

ЦМАКП (Мінекономрозвитку): частка проблемних корпоративних кредитів – 11%, споживчих – 13%. Понад 10% – це вже формальна криза за міжнародними стандартами.

ЦБ РФ виявив 17 «потопаючих» великих компаній з некерованим боргом.

При ставці 14% у 2026-му – 63,8% великих компаній опиняться в зоні ризику. Це оцінка самого ЦБ РФ, а не Ukrainian intelligence.

РЖД: перший збиток за п'ять років, запит на реструктуризацію ~$50 млрд боргу.

А тепер про іпотеку і будівництво – тут взагалі :

Обсяги видачі іпотек впали на 40% у 2025 році.

Ринок тримається тільки на держсубсидіях, які вже коштують бюджету 2 трлн рублів (~$24 млрд) на рік – у 14 разів більше запланованого.

Найбільший забудовник «Самольот» – на межі дефолту. Позичали під 25%+ і сподівались що ринок зростатиме. Не зріс.

Будівництво нового житла впало на 22%. Бетон подорожчав на 60%, металоконструкції – на 30%.

Корпоративні банкрутства пішли вгору:

Компанії у 2024 виплатили банкам $145 млрд відсотків – на 83% більше, ніж роком раніше. Відсотки перевищують інвестиції в обладнання в 1,5 рази. Тобто бізнес платить банкам більше, ніж вкладає у власний розвиток.

Особисті банкрутства у 2025-му: 568 тисяч осіб – рекорд, +31,5% рік до року.

Рівень схвалення кредитних заявок впав до 17–18%. Банки закрились для масового споживача.

Інвестиції в основний капітал – мінус вперше з пандемії (!):

Інвестиції в цивільний сектор впали на 2,3% у 2025 році.

У IV кварталі – обвал на 5,3%. Бізнес не будує, не купує обладнання, не розширюється.

Навіть Москва скоротила інвестиційну програму на 2026 рік на 10% – через уповільнення доходів.

Ставка ЦБ 21% (пік) зробила своє: відсотки по кредиту дорожчі за будь-який розумний бізнес-план (!).

Глава «Северстали» Мордашов відкрито сказав: «Вигідніше зупинити виробництво, ніж розширювати». Тож зупиняйте!)

Обслуговування держборгу – ще одна дірка:

Внутрішній держборг виріс до 38,5 трлн рублів (~$470 млрд) – плюс 13 трлн (~$159 млрд) за два роки (!).

Витрати на відсотки по боргу – ~4 трлн рублів (~$49 млрд) на рік. Це стільки ж, скільки Росія витрачає на медицину та освіту разом узяті. І ця сума зростає щороку.

7. Інфляція

Офіційно 5,9% - реально 10–21% (можете самі перевірити зміну цін в торгових мережах за рік):

Панель РОМІР – понад 21% по товарах повсякденного попиту.

Власне опитування ЦБ: люди відчувають 14,5%.

Сезонно скоригована інфляція у січні–лютому - 10,2% в річному вираженні. Ця цифра – з пресрелізу самого ЦБ. Можна одразу не вірити.

СРСР повертається разом із держрегулюванням цін:

З березня 2026 – цінові ліміти на овочі, молочку, птицю.

Економіст Ліпсіц: «Росія рухається до планової системи з усіма її хронічними дефіцитами і чергами».

Заборона бензинового експорту плюс пошкоджені НПЗ – прямий маршрут до паливного дефіциту під час посівної.

Що буде з Росією далі?

Ми вивчаємо її з 2017 року, коли вийшов перший документ «Межі міцності Росії». Так погано їм ще не було.

Сценарій 1

Якщо порти відновляться за 2–4 тижні і Urals тримається $75+:

Дефіцит 2026 року - 2–2,5 трлн рублів (~$24–31 млрд), ~1% ВВП.

ФНБ не вичерпується цього року, зберігається буфер.

Але навіть у цьому оптимістичному сценарії: структурні збитки від ударів по НПЗ і ОПК залишаться, видобуток вже скорочується через переповнення трубопроводів, іпотека лежить, інвестиції падають, банківська криза нікуди не ділась.

Сценарій 2

Якщо порти частково працюють, а Urals повертається до $50–55:

Дефіцит – 4–5 трлн рублів (~$49–61 млрд).

Нафтогазові доходи очікуються в 8,918 трлн рублів (~$109 млрд) при плані бюджету – але вже до іранської кризи вони в березні падали на 52% рік до року.

ФНБ продовжує танути, реально наближаючись до вичерпання наприкінці 2026 - на початку 2027 року.

Уряд або ріже цивільні видатки, або позичає за ставками 15%+.

(!) Сценарій 3

Якщо удари по портах тривають, а нафта знову падає до $40–45:

При цінах нижче $40/барель державні нафтові доходи – лише $4–7 за барель, практично нуль (!).

Дефіцит перевищить 6–7 трлн рублів (~$73–85 млрд).

ФНБ вичерпається до осені 2026 року.

Варіантів два: різко скорочувати витрати (виплати родинам загиблих, зарплати в регіонах) або відкрито монетизувати дефіцит – і тоді 21% інфляції будуть здаватись теплим спогадом.

Я за Сценарій 3!). Росія зараз зіткнулась з «подвійним капканом»:

Порти горять тоді, коли нафта коштує найбільше за роки.

При дешевій нафті виробнича система хоча б продовжує крутитись.

Зараз нафту не можна вивезти – а значить, видобуток треба скорочувати, НПЗ зупиняються, паливо застоюється в сховищах. Навіть за оптимістичних сценаріїв: купівельна спроможність нафтових доходів у рублях 2010 року на початку 2026 складала лише 40% від рівня п'ятнадцятирічної давнини. Структурна деградація галузі триватиме незалежно від поточного стрибка цін.

Деякі аналітики прогнозують Brent по $120. Але Росії це вже не допоможе:

Корпоративні NPL накопичені і від ціни нафти не залежать.

Тіньовий флот під ударом у чотирьох морях (!). Ми слідкуємо за ними в реальному часі.

Страхові премії і дисконти зростатимуть.

Порти можна відремонтувати, але темп ударів і їхня глибина (1400 км) показують: кампанія прискорюється.

Мікрочіпи для «Іскандерів» – у дефіциті на шість місяців.

ВПК РФ уповільнюється.

Іпотечний ринок лежить, забудовники банкрутують, інвестиції в цивільний сектор падають вперше з пандемії.

568 тисяч особистих банкрутств у 2025-му – рекорд. І 2026-й буде гіршим.

Обслуговування держборгу – 4 трлн рублів (~$49 млрд) на рік тільки відсотками. Щороку більше.

Путін наприкінці березня попросив нафтовиків кинути «іранські» мільярди не на розвиток – на погашення банківських кредитів. Це не антикризовий менеджмент. Це затикання дірки, поки поряд горять ще дві і нехай горять.

Тож. Я дуже хотів би сказати, що Росія вже падає – залишилось тільки добити. Але ресурси в них ще є. Єдина надія на ЗСУ, які можуть їх добити фізично і якомога швидше і глибше!