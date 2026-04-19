«Карти з'явилися»: Україна виходить із гри Трампа

Зеленський вперше публічно говорить про нову архітектуру безпеки Європи без США

Україна вже перетворюється на донора безпеки Європи

Добре, що на США (трампівських) не зійшовся клином білий світ.

Це вже і американські провідні аналітичні ЗМІ визнають (!). The Atlantic пише прямо: Україна відмовилася від Трампа.

Рік ми дисципліновано грали у його гру – хвалили, терпіли приниження в Овальному кабінеті, підписували «мінеральні угоди», брали участь у переговорах, перекошених на користь Москви.

Що отримали?

Скорочення допомоги (!), послаблення санкцій проти російської нафти (!) та тиск віддати Донбас (!). Ілюзії закінчуються. Президент Зеленський в італійському ефірі заявив: «Росія переграла президента США». І ми відкрили наші «карти»:

передача дронового досвіду Саудівській Аравії, Катару, ОАЕ;

спільне виробництво зброї з Німеччиною, Данією і іншими країнами;

удари по російській нафтовій інфраструктурі по всій Росії (попри прохання «партнерів» пожаліти російську нафтову інфраструктуру задля збереження «низьких цін»);

ми зібрали план на 7 млн бойових дронів у 2026;

втрати Росії перевищують її мобілізаційні можливості.

Головне – президент Зеленський вперше публічно говорить про нову архітектуру безпеки Європи без США (!!!). З опорою на Норвегію, Велику Британію, Туреччину та Україну.

Рік тому Трамп казав, що в нас «немає карт». Карти з'явилися – власного виробництва. І Україна вже перетворюється на донора безпеки.

Це дорослішання і це дуже круто!