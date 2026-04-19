Головна Думки вголос Анатолій Амелін
search button user button menu button
Анатолій Амелін Економіст, бізнесмен, інвестор, державний службовець

«Карти з'явилися»: Україна виходить із гри Трампа

google social img telegram social img facebook social img
Зеленський вперше публічно говорить про нову архітектуру безпеки Європи без США
фото: Getty Images

Україна вже перетворюється на донора безпеки Європи

Добре, що на США (трампівських) не зійшовся клином білий світ.

Це вже і американські провідні аналітичні ЗМІ визнають (!). The Atlantic пише прямо: Україна відмовилася від Трампа.

Рік ми дисципліновано грали у його гру – хвалили, терпіли приниження в Овальному кабінеті, підписували «мінеральні угоди», брали участь у переговорах, перекошених на користь Москви.

Що отримали?

Скорочення допомоги (!), послаблення санкцій проти російської нафти (!) та тиск віддати Донбас (!). Ілюзії закінчуються. Президент Зеленський в італійському ефірі заявив: «Росія переграла президента США». І ми відкрили наші «карти»:

  • передача дронового досвіду Саудівській Аравії, Катару, ОАЕ;
  • спільне виробництво зброї з Німеччиною, Данією і іншими країнами;
  • удари по російській нафтовій інфраструктурі по всій Росії (попри прохання «партнерів» пожаліти російську нафтову інфраструктуру задля збереження «низьких цін»);
  • ми зібрали план на 7 млн бойових дронів у 2026;
  • втрати Росії перевищують її мобілізаційні можливості.

Головне – президент Зеленський вперше публічно говорить про нову архітектуру безпеки Європи без США (!!!). З опорою на Норвегію, Велику Британію, Туреччину та Україну.

Рік тому Трамп казав, що в нас «немає карт». Карти з'явилися – власного виробництва. І Україна вже перетворюється на донора безпеки.

Це дорослішання і це дуже круто!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна росія Донбас війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua