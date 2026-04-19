«Карти з'явилися»: Україна виходить із гри Трампа
Україна вже перетворюється на донора безпеки Європи
Добре, що на США (трампівських) не зійшовся клином білий світ.
Це вже і американські провідні аналітичні ЗМІ визнають (!). The Atlantic пише прямо: Україна відмовилася від Трампа.
Рік ми дисципліновано грали у його гру – хвалили, терпіли приниження в Овальному кабінеті, підписували «мінеральні угоди», брали участь у переговорах, перекошених на користь Москви.
Що отримали?
Скорочення допомоги (!), послаблення санкцій проти російської нафти (!) та тиск віддати Донбас (!). Ілюзії закінчуються. Президент Зеленський в італійському ефірі заявив: «Росія переграла президента США». І ми відкрили наші «карти»:
- передача дронового досвіду Саудівській Аравії, Катару, ОАЕ;
- спільне виробництво зброї з Німеччиною, Данією і іншими країнами;
- удари по російській нафтовій інфраструктурі по всій Росії (попри прохання «партнерів» пожаліти російську нафтову інфраструктуру задля збереження «низьких цін»);
- ми зібрали план на 7 млн бойових дронів у 2026;
- втрати Росії перевищують її мобілізаційні можливості.
Головне – президент Зеленський вперше публічно говорить про нову архітектуру безпеки Європи без США (!!!). З опорою на Норвегію, Велику Британію, Туреччину та Україну.
Рік тому Трамп казав, що в нас «немає карт». Карти з'явилися – власного виробництва. І Україна вже перетворюється на донора безпеки.
Це дорослішання і це дуже круто!
