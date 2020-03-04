Зеленський створює у Раді коаліцію «Антимайдан»

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Перезавантаження влади відбувається під гаслами «русского міра»

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Перезагрузка Майдана или новая парламентская коалиция «антимайдан»

Президент проведет не перезагрузку правительства. Это будет перезагрузка Майдана. На самом высоком уровне страна разворачивается от цивилизованного мира в сторону убогости и дремучести, отказываясь от ценностей и целей революции достоинства. Теперь официально.

Майдан возник по двум причинам. Первое - это отказ от евроинтеграции, когда украинская власть предала ожидания граждан и выбрала русский мир. А также по причине полноценного экономического коллапса. Мало кто помнит, но в 2013 году Украина Януковича также надеялась пропетлять, не делая реформы. МВФ не было, а надежда выйти на рынки без поддержки Фонда растаяла. При этом был сумасшедший торговый дефицит и дефицит бюджета. Именно для покрытия которого, ведь в декабре нечем было платить социалку, и был взят кредит у Путина на 3 морд долларов.

Это был финансовый и моральный дефолт людей, управлявших Украиной 25 лет. И, казалось, что в результате Майдана Украина сделала выбор. В пользу западных ценностей. Евроинтеграции. И цивилизованной экономики. Где законы экономики прежде всего, а крепких хозяйственников погнали поганной метлой. Казалось, что навсегда.

Только казалось.

Потому что текущая «перезагрузка» проводится под лозунгами русского мира, о страшных кредиторах, выкачивающих все соки, о мировых заговорах и так далее. Это безумие для цивилизованного человека. Это безумие для современной экономики. Но именно с этими лозунгами к народу выходят его Слуги. Повторяя пропаганду Кремля, один в один. И тезисы руководителей Венесуэлы.

А это значит снова старая добрая суверенная экономика. Это снова крепкие хозяйственники. Это снова олигархи. И снова старый как мир конфликт с законами логики и экономики. И запас прочности пусть и есть, но его хватит ненадолго.

Больно и обидно смотреть на то, как разрушаются завоевания Майдана. Как возвращаются старые смыслы и ценности. Как нивелируется гибель небесной сотни. Которая отдала свои жизни в том числе и за то, чтобы Украиной больше никогда не правили олигархи.

Это буйство невежеств и жадности. Это разрушение того, что так тяжело строилось последние пять лет. Наверное, похожие чувства были у тех, кто наблюдал, как нацисты сжигали книги в 1936 году. Толпа бесчинствовала. Уже тогда было ясно, что все это приведет к краху. Но впереди были долгие годы безумия. Так и сейчас понятно, что крепкие хозяйственники снова приведут страну к экономическому кризису. И снова придется по крупицам выстраивать цивилизацию. Но это будет потом. А сейчас - не дадим масонам управлять Украиной.

Верить в то, что мировой экономикой управляют иллюминати, которые хотят высосать все соки из Украины, может позволить себе таксист, но не лидер государства. И его некомпетентность будет дорого стоить нам всем. Но важно еще и то, что его волю освятят в парламенте депутаты. Своими голосами освятив перезагрузку Майдана. Своими руками создавая коалицию антимайдана. И это останется на совести каждого, кто будет голосовать завтра вместе с шестерками Путина. Давно мечтавшего о крахе Майдана.

Мы отварачиваемся от тех, кто поддерживал нас последние 6 лет, сдерживая агрессию Кремля и от тех, кому мы так хотели наследовать, чей уровень жизни мы хотели повторить. И отказываемся в пользу тех, кто высасывал соки из страны десятилетиями и легко шел на сделки с Кремлем, озвучивая это желание и сейчас. Предавая тысячи погибших на Донбассе.

Завтра мы потеряем достоинство. А чуть позже потеряем результаты правильной экономической политики последних лет, когда благодаря поддержке МВФ мы росли подряд 4 года. И это будет не потому, что так хочется мировым масонам. А потому что так работают законы экономики. И как неизбежно разобьется тот, кто строит свою ракету исходя из теории плоской земли, так и пренебрежение экономических законов всегда приводит к кризису. Всегда.

Больно. Больно и стыдно. Что Майдан опозорен. Опозорен из-за того, что вся страна оказалась в плену у пары олигархов, которые не хотят терять свою власть. И одного человека, который может и не ведает что творит, но точно будет нести ответственность за все. Как и депутаты, которые станут с ним рядом, желая навсегда перевернуть страницу Майдана.

Джерело: блог Сергія Фурси

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