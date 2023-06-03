День, коли Москва була повністю спалена
Татари пограбували та спалили столицю царства московського
Саме цього дня, 452 роки тому, у 1571 році Москва була повністю спалена.
Під час Великого кримського набігу на московські землі, військо хана Девлет-Гірея прорвалося до Москви.
Татари пограбували та спалили столицю царства московського, яка вигоріла майже повністю, вцілів лише Кремль.
Взявши велику здобич і великий повний, хан повернувся до Криму.
Загалом, вже з самого ранку добрий знаменний день! :)
Девлет I Герай (1551-1577) відомий своїми численними військовими походами, переважно війнами з московською державою.
Домагався відновлення незалежності Казанського та Астраханського ханств, завойованих російським царем Іваном IV Грозним у 1552 та 1556 роках.
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