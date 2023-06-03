Головна Думки вголос Анатолій Амєлін
search button user button menu button
Анатолій Амєлін Глава ради Асоціації випускників «Аспен Україна»

День, коли Москва була повністю спалена

glavcom.ua
Столиця Росія періодично спалювалася
фото з відкритих джерел

Татари пограбували та спалили столицю царства московського

Саме цього дня, 452 роки тому, у 1571 році Москва була повністю спалена.

Під час Великого кримського набігу на московські землі, військо хана Девлет-Гірея прорвалося до Москви.

Татари пограбували та спалили столицю царства московського, яка вигоріла майже повністю, вцілів лише Кремль.

Взявши велику здобич і великий повний, хан повернувся до Криму.

Загалом, вже з самого ранку добрий знаменний день! :)

Девлет I Герай (1551-1577) відомий своїми численними військовими походами, переважно війнами з московською державою.

Домагався відновлення незалежності Казанського та Астраханського ханств, завойованих російським царем Іваном IV Грозним у 1552 та 1556 роках.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія пожежа Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Анатолій Амєлін

День, коли Москва була повністю спалена
День, коли Москва була повністю спалена
Це війна за десятки трильйонів доларів
Це війна за десятки трильйонів доларів
Для України є дві погані новини. Але є й дві хороші
Для України є дві погані новини. Але є й дві хороші
Короткі підсумки G7 для України
Короткі підсумки G7 для України
Економічний успіх Індії як приклад для України
Економічний успіх Індії як приклад для України
Що залишиться людям, коли Штучний Інтелект забере у них роботу?
Що залишиться людям, коли Штучний Інтелект забере у них роботу?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
«Це схоже на пекло»: українки розповіли, як працюють і скільки заробляють у Польщі
13K
Як російські війська самі рівняють із землею Білгородщину (відео)
8739
Вагнер vs Кадиров. Ваші ставки, панове?
8235
Трагедія біля укриття: Зеленський пригрозив столичній владі нокаутом, Кличко відповів
8153
Скандал із Трубіциним. Стало відомо, хто посприяв виїзду депутата за кордон
7916
У Болгарії викрито шахрайську схему, пов’язану з українськими біженцями

Новини

Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Сьогодні, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Сьогодні, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
Вчора, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
Вчора, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03
Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
31 травня, 06:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту