Дрони атакували Москву і розбомбили… російську пропаганду

Москва нарешті визнала, що удари по цивільних спорудах – тероризм

Вранці 30 травня, коли жителі Києва намагалися хоч трохи відіспатися після чергової нічної повітряної тривоги з наслідками, Москву та Підмосков’я атакували дрони невідомого походження. Як повідомляють росЗМІ, в атаці було задіяно більше 30 безпілотників. Дрони летіли на дуже малих висотах і вибухали неподалік різних об’єктів.

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Три безпілотники, за даними російських медіа, врізалися у житлові будинки. Зокрема дрон влетів у вікно квартири на 16 поверсі на Профспілковій вулиці.

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Також повідомлялося про вибухи у багатьох населених пунктах Підмосков'я, зокрема у районі Немчинівки, Одинцово та Барвіхи.

У Новій Москві безпілотник врізався у будинок

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За ранок у Підмосков'ї нібито було збито понад десять безпілотників.

Telegram-канал «Можемо пояснити» повідомив, що дрони, які атакували Москву та область, впали неподалік резиденції Путіна та біля будинку міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зазначається, що один із безпілотників впав у селищі Іллінське – дійсно всьго за 3 км від резиденції Путіна у Ново-Огарьово.

Дрони падали і в інших місцях. Наприклад, у селищі Знам'янське, де є маєток путінського друга Геннадія Тимченка. По сусідству – резиденція прем'єра Михайла Мішустіна та будинок екс-зятя Путіна Кирила Шамалова. Поруч живуть батько губернатора Підмосков'я, сенатор Юрій Воробйов та міністр оборони Сергій Шойгу.

Поруч із селом Жуківка у котеджному селищі «Іллінське поле» стоять один навпроти одного особняки найближчих друзів Путіна братів Аркадія та Бориса Ротенбергів. А по сусідству – будинок коханки Шойгу Олени Шебунової. У селищі «Ландшафт» – будинок у першого заступника глави Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка. У Барвісі – будинок у президента «Роснефти» Ігоря Сечіна. Колишньою дачею Мікояна володіє голова «Росгвардії» Віктор Золотов.

«Ймовірно, це була психологічна атака, причому на місця, населені путінською елітою. У Москві – це престижні південно-західні мікрорайони. У Підмосков'ї – Рублівське шосе та його околиці, де мешкають наближені Путіна: олігархи та чиновники», – зазначають російські ЗМІ.

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Телеграм-канал Shot публікує фото з дроном від «Фонду помсти» Ані Лорак. Принаймні, так на ньому написано. Нагадаємо, раніше концерти цієї артистки у Росії скасовували через підозри, що вона може передавати зароблені гроші на допомогу ЗСУ. Українські блогери тоді тролили Лорак, дякуючи їй у своїх постах за сприяння українському війську.

«Дрон від Ані Лорак» також брав участь в атаці на Москву?

Українці зауважили, як цікаво збіглося звернення міського голови Києва Віталія Кличка до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного із питанням, чому мешканці Москви не живуть у таких же умовах, як кияни із атакою на Москву і область.

«Я тільки одного не можу зрозуміти, і це питання можу адресувати пану Залужному. Якщо столицю України росіяни можуть кошмарити, чому мешканці Москви, столиці Росії, відпочивають? Такі речі можна було би робити, щоби кожен із них відчував, що означає жити за таких умов, у яких живе Київ скоро вже півтора року», – сказав Кличко.

Нагадаємо, що за день до цього глава ГУР Міноборони України Буданов попереджав росіян: відповідь на постійні обстріли українських міст вже готується.

Від української влади атаку дронами іронічно прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Ви ж знаєте, ми втягуємося в епоху штучного інтелекту. Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців та відповідним чином поставити запитання: «А навіщо ви нас відправляєте бити по дітях України, по Києву?» – заявив він.

Росія заявила про теракт

Міністерство оборони РФ заявило, що БПЛА у Москві було вісім і всі їх знешкодили.

«В атаці задіяно вісім безпілотних літальних апаратів літакового типу. Усі безпілотники противника вражені. Три з них пригнічені засобами радіоелектронної боротьби, втратили керування та відхилилися від намічених цілей. Ще п'ять безпілотних літальних апаратів збито зенітним ракетно-гарматним комплексом «Панцир-С» у Підмосков'ї», – йдеться у заяві.

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А ще виявляється, що атакувати столицю іншої держави безпилотниками – це теракт. Хто би міг подумати…

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу продовжив розвивати тему теракту і заявив, що цілилися по цивільних об’єктах. Він назвав це тероризмом, ціль якого – посіяти паніку.

За Шойгу цей меседж підхопили численні російські політики, у яких кинулися брати коментарі провладні ЗМІ. Голова комітету Держдуми Картаполов говорить про паніку.

Кримський колаборант, сенатор Цеков – про обстріл цивільних об’єктів, чітко змальовуючи стратегію своєї любимої Росії.

Представники усіх гілок російської влади закликають глибинний народ зберігати спокій. А до особливо тривожних звертається російська прокуратура: рекомендує не базікати зайвого.

Спокойно, товарищи!

Москви Сергій Собянін повідомив про двох постраждалих і взявся доводити, що нічого страшного не сталося

«Сьогодні вранці внаслідок атаки БПЛА у кількох будинках сталися незначні пошкодження. Усі екстрені служби міста перебувають на місцях подій. Вони з'ясовують обставини того, що сталося. Наразі ніхто серйозно не постраждав. Прошу вас довіряти лише офіційним джерелам та не поширювати неперевірену інформацію», – йдеться у заяві Собяніна.

Заспокоюють росіян експерти та селебрітіз різного гатунку. «Росія знає, яких заходів потрібно вживати проти атак українських безпілотників», тож «нічого страшного не відбувається», – заявив РІА Новини експерт Гліб Бабінцев

Продюсер Євген Фрідлянд, який пережив атака у своєму маєтку, запевняє, що чекає на перемогу і зовсім не переляканий, розписуючись заодно і за всіх росіян.

Загалом серед усіх росіян, якщо вірити заголовкам російських медіа, сильно злякалася тільки Анастасія Волочкова. «У нас у селищі дві години тому лунали вибухи. Який жах, як це було страшно», – пожалілася російська балерина. Цікаво, чи тепер не оштрафують її за образу почуттів віруючих у російське ППО?

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Атака на Москву як привід продовжувати «СВО»

Речник Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що ніякої загрози для жителів Москви і Підмосков’я нема, але водночас атака дронів зайвий раз підкреслює необхідність… продовження «СВО».

Цю заяву швидко підхопили інші російські ЗМІ, із таким же наративом:

Зокрема «Московский комсомолец» випустив статтю із заголовком: «Даже панику навести не получилось: в попытках ударить по Москве ВСУ промахнулись не только беспилотниками».

Цікаво, якщо не вдалося спровокувати паніку, чому ж тоді представники влади весь день закликають москвичів не панікувати?

Зазначається, що ППО столиці «до всього була готова», що Росія ніколи не б’є по мирних об’єктах, а влучає у них тільки українська ППО, а от Україна навпаки вдалася до акту тероризму, коли била у Москві по житлових будинках. Тому треба воювати далі.

Виникає враження, що ця атака Кремлю вигідна не менше ніж Банковій. Здогадуються про це і читачі. Більшість росЗМІ закрили можливість коментувати свої публікації, але от на форумі сайту «Єкатеринбург онлайн» знаходимо цікаві коментарі. Багато хто з читачів припустив, що Росія цього разу атакувала себе сама.

Втім, чимало коментаторів просто єхидно зазначають, що головне – зберігати спокій.

Так чиї ж то були дрони?

Тим часом російські експерти намагаються пояснити, як так сталося, що московська система ППО виявилася дірявою, як кордон у Бєлгородській області. Зокрема полковник запасу Сергій Хатильов, щоби не бовкнути зайвого сказав, що «атаковавшие Москву дроны могли быть запущены откуда угодно».

Заслужений військовий льотчик Росії Володимир Попов також «відмазує» російську ППО, що прогавила атаку дронів.

Інший експерт висловлює думку, що дрони прилетіли не з України, і це робота російських диверсантів.

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Тип дронів, які атакували Москву, експерти не встановили.

І лише о другій половині дня атаку столиці дронами прокоментував сам Путін. Він не став сварити ППО, повідомивши, що вона спрацювала «штатно» і «задовільно», але додав, що «є над чим працювати». Також він назвав цю атаку помстою за удар по штабу української військової розвідки. Українські розвідники на ці закиди поки не відповіли.

«Главком»