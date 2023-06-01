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Після атак дронами у Москві фіксують ажіотажний попит на один товар

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Після атак дронами у Москві фіксують ажіотажний попит на один товар
Жителі столиці Росії не на жарт налякані дронами
фото: Агенція «Москва»

Мешканці столиці країни-агресора  кинулися скуповувати протидронові рушниці та інші пристрої, однак вони не підходять для блокування тих дронів, які атакували Москву

Мешканці Москви почали активно  озброюватись і  скуповувати антидронові гармати після атаки безпілотників 30 травня. Про це пише видання Moscow Times.

«Був сплеск із продажу антидронових систем. В основному брали рушниці», – розповів працівник в оборонно-промисловому комплексі. У компанії Detector Systems, що займається продажем засобів протидії дронам, підтвердили різкий стрибок попиту.

До цього за тиждень продавалося близько 20-50 пристроїв вартістю від 130 тис. руб (приблизно 59 тис грн). За словами іншого, після атаки дронами кількість запитів на антидронові рушниці зросла «у кілька разів».

Дістати техніку у Росії нескладно: вона продається в Інтернеті на сайтах «Авіто», Ozon, Wildberries та на «Яндекс.Маркеті». Продавцями виступають приватні особи та інтернет-магазини. Так, наприклад, на «Авіто» на запит «ловець дронів» розміщено 681 оголошення по всіх регіонах РФ.

В асортименті представлені пристрої різної вартості. Наприклад, блокатор під назовою «Гарпія» 120W-170W коштує 115-310 тис. руб (52,4- 140,1 тис грн). А антидронові системи «Контр-БПЛА» – від 300 тис. руб (136,7 тис. грн) до кількох мільйонів. Такі системи застосовуються в аеропортах, в'язницях, центрах тримання під вартою і в збройних силах, випливає з опису товару.

Однак усі ці пристрої не підходять для блокування тих дронів, які атакували Москву. «З такими може впоратися тільки ППО», – пояснив один із продавців на «Авіто». Антидронові рушниці та інші «глушилки» використовуються проти безпілотників, які керуються з пульта: пристрій втрачає орієнтир і або приземляється, або падає, каже гендиректор ТОВ «Курсир» Віталій Муніров.

«Дрони, які використовують вбудовані бортові системи навігації, неможливо заглушити, вони летять у режимі радіомовчання. Їх можна лише збити засобом ППО», – зазначив він.

Антидронові рушниці розраховані в основному на перехоплення каналів керування дронів, а блокатори GPS змінюють кінцевий пункт безпілотника. БПЛА, які прилетіли в понеділок, використовують саме GPS-сигнали і летять автоматично, без управління з землі.

Нагадаємо, вранці 30 травня Москва зазнала атаки безпілотників. Три дрони потрапили до житлових будинків: один зіткнувся з 24-поверховим житловим будинком на вулиці Атласова, 11 у Новій Москві, вибивши шибки на трьох поверхах. Другий врізався у верхні поверхи будинку на вулиці Профспілковій, 98 поряд із метро «Бєляєво», зруйнувавши фасад та скління. Третій безпілотник із трьома вибуховими пристроями врізався у 30-поверховий будинок на Ленінському проспекті. Вибухівка не спрацювала.

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Теги: метро інтернет вибухівка Яндекс будинок безпілотник Москва перехоплення

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