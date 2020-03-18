Китай найкраще використовує світову економічну кризу
Китай вже готовий купляти активи, які нині стрімко дешевшають
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Любой кризис это возможности.
Китай ими воспользовался лучше остальных￼:
1. Китай эффективно подготовился к войне нового поколения - биологической. Провели учения и показали миру мастер класс и малоэффективность ее против Китая.
2. Провели перепись населения. Быстро и эффективно.
3. Ужесточили цифровую диктатуру. Контроль соцсетей и всех коммуникаций.
4. Создали систему быстрого вычисления всех соцсвязей нужного индивидуума: кто с ним контактирует, с кем ехал в вагоне, где был, с кем общался.
5. Выявили всех нелегалов и многих выдворили из страны
6. В мягком режиме выдворили многих иностранцев. Они сами стремились эвакуироваться. Остальные были идентифицированы и взяты под контроль.
7. Отработали механизм массового и резкого блокирования всей страны.
8. Показали всему миру, на что способен Китай. Посадить на полный карантин 1.5 миллиарда человек, надеть на всех маски — это мощно, также как и построить мега больницу за неделю.
9. Всю страну научили как следить за гигиеной.
10. Приняли закон, запрещающий употреблять диких животных в пищу, что для многих провинций - норма.
10. Показали всему миру, на сколько он зависим от Китая
11. Заморозили производственные цепочки по всему миру, спровоцировав Мировой Кризис.
12. В полиции и службах реагирования массово вводится применение дронов и автоматизированных средств слежения.
13. Отработано создание массовых тепловизорных систем с автоматическим вычислением заданных аномалий.
14. Произведен апгрейд алгоритмов работы видеокамер с распознаванием лиц ввиду ношения людьми масок, сейчас походка человека также учитывается в распознавании личности.
15. Массово и оперативно создаются системы автоматической доставки товаров
16. Отработана система электронного концлагеря.
17. Прекращены протесты в Гонконге и влияние Китайского Правительства там выросло.
17. Главное. Пока Мир продолжает сваливаться в кризисную воронку, Китай из неё уже вышел и готов:
- скупать подешевевшие активы
- помогать финансово слабым государствам, увеличивая своё глобальное влияние
- играть на снижении нефти (уже отказались от российских контрактов)
- создавать новые союзы и альянсы
И все происходящее, после завершения, приведёт к обновлению Мирового Порядка;)
Теперь и Вы живите с этими;)