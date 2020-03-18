Китай найкраще використовує світову економічну кризу

Анатолій Амєлін Глава ради Асоціації випускників «Аспен Україна»

Анатолій Амєлін

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Китай готовий рухатися вперед

Китай вже готовий купляти активи, які нині стрімко дешевшають

Мовою оригіналу

Любой кризис это возможности.

Китай ими воспользовался лучше остальных￼:

1. Китай эффективно подготовился к войне нового поколения - биологической. Провели учения и показали миру мастер класс и малоэффективность ее против Китая.

2. Провели перепись населения. Быстро и эффективно.

3. Ужесточили цифровую диктатуру. Контроль соцсетей и всех коммуникаций.

4. Создали систему быстрого вычисления всех соцсвязей нужного индивидуума: кто с ним контактирует, с кем ехал в вагоне, где был, с кем общался.

5. Выявили всех нелегалов и многих выдворили из страны

6. В мягком режиме выдворили многих иностранцев. Они сами стремились эвакуироваться. Остальные были идентифицированы и взяты под контроль.

7. Отработали механизм массового и резкого блокирования всей страны.

8. Показали всему миру, на что способен Китай. Посадить на полный карантин 1.5 миллиарда человек, надеть на всех маски — это мощно, также как и построить мега больницу за неделю.

9. Всю страну научили как следить за гигиеной.

10. Приняли закон, запрещающий употреблять диких животных в пищу, что для многих провинций - норма.

10. Показали всему миру, на сколько он зависим от Китая

11. Заморозили производственные цепочки по всему миру, спровоцировав Мировой Кризис.

12. В полиции и службах реагирования массово вводится применение дронов и автоматизированных средств слежения.

13. Отработано создание массовых тепловизорных систем с автоматическим вычислением заданных аномалий.

14. Произведен апгрейд алгоритмов работы видеокамер с распознаванием лиц ввиду ношения людьми масок, сейчас походка человека также учитывается в распознавании личности.

15. Массово и оперативно создаются системы автоматической доставки товаров

16. Отработана система электронного концлагеря.

17. Прекращены протесты в Гонконге и влияние Китайского Правительства там выросло.

17. Главное. Пока Мир продолжает сваливаться в кризисную воронку, Китай из неё уже вышел и готов:

скупать подешевевшие активы

помогать финансово слабым государствам, увеличивая своё глобальное влияние

играть на снижении нефти (уже отказались от российских контрактов)

создавать новые союзы и альянсы

И все происходящее, после завершения, приведёт к обновлению Мирового Порядка;)

Теперь и Вы живите с этими;)

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