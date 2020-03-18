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    Думки вголос

    Китай найкраще використовує світову економічну кризу

    • Анатолій Амєлін

      Глава ради Асоціації випускників «Аспен Україна»

    • Розсилка
    Китай готовий рухатися вперед - Китай найкраще використовує світову економічну кризу
    Китай готовий рухатися вперед

    Китай вже готовий купляти активи, які нині стрімко дешевшають

    Мовою оригіналу

    Любой кризис это возможности.

    Китай ими воспользовался лучше остальных￼:

    1. Китай эффективно подготовился к войне нового поколения - биологической. Провели учения и показали миру мастер класс и малоэффективность ее против Китая.

    2. Провели перепись населения. Быстро и эффективно.

    3. Ужесточили цифровую диктатуру. Контроль соцсетей и всех коммуникаций.

    4. Создали систему быстрого вычисления всех соцсвязей нужного индивидуума: кто с ним контактирует, с кем ехал в вагоне, где был, с кем общался.

    5. Выявили всех нелегалов и многих выдворили из страны

    6. В мягком режиме выдворили многих иностранцев. Они сами стремились эвакуироваться. Остальные были идентифицированы и взяты под контроль.

    7. Отработали механизм массового и резкого блокирования всей страны.

    8. Показали всему миру, на что способен Китай. Посадить на полный карантин 1.5 миллиарда человек, надеть на всех маски — это мощно, также как и построить мега больницу за неделю.

    9. Всю страну научили как следить за гигиеной.

    10. Приняли закон, запрещающий употреблять диких животных в пищу, что для многих провинций - норма.

    10. Показали всему миру, на сколько он зависим от Китая

    11. Заморозили производственные цепочки по всему миру, спровоцировав Мировой Кризис.

    12. В полиции и службах реагирования массово вводится применение дронов и автоматизированных средств слежения.

    13. Отработано создание массовых тепловизорных систем с автоматическим вычислением заданных аномалий.

    14. Произведен апгрейд алгоритмов работы видеокамер с распознаванием лиц ввиду ношения людьми масок, сейчас походка человека также учитывается в распознавании личности.

    15. Массово и оперативно создаются системы автоматической доставки товаров

    16. Отработана система электронного концлагеря.

    17. Прекращены протесты в Гонконге и влияние Китайского Правительства там выросло.

    17. Главное. Пока Мир продолжает сваливаться в кризисную воронку, Китай из неё уже вышел и готов:

    • скупать подешевевшие активы
    • помогать финансово слабым государствам, увеличивая своё глобальное влияние
    • играть на снижении нефти (уже отказались от российских контрактов)
    • создавать новые союзы и альянсы

    И все происходящее, после завершения, приведёт к обновлению Мирового Порядка;)

    Теперь и Вы живите с этими;)

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Китай криза Азія
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