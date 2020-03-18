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    Технології

    У Китаї створили роботів для допомоги в лікарнях

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    На&nbsp;дезінфекцію приймального холу клініки робот витрачає близько 40 хвилин - У Китаї створили роботів для допомоги в лікарнях
    На дезінфекцію приймального холу клініки робот витрачає близько 40 хвилин

    Новий робот може розпорошувати аерозольний дезінфікуючий засіб, дозволяючи економити людські ресурси

    У Народній клініці при Уханьскому університеті запустили інтелектуального робота-розпилювача дезінфікуючих засобів.

    Як зазначається, новий робот може розпорошувати аерозольний дезінфікуючий засіб у встановленій точці і після досягнення необхідної концентрації самостійно переміщатися в наступну точку.

    «На дезінфекцію приймального холу клініки робот витрачає близько 40 хвилин, дозволяючи економити людські ресурси», - йдеться у повідомленні.

    Крім того, в Китаї розробили розумного робота для взяття мазка з горла. Новинка покликана допомогти в діагностиці коронавірусної інфекції та зниження ризику зараження серед медпрацівників.

    Робот був спільно розроблений Гуанчжоуським інститутом по здоров’ю дихальних органів і Шеньянским інститутом автоматизації при Академії наук Китаю. Він складається з механічної руки в формі змії, бінокулярного ендоскопа, обладнання бездротової передачі даних і інтерактивного терміналу.

    Механічна рука може здійснювати точні маніпуляції в горлі, а ендоскоп — показувати тривимірну анатомічну картину з високою роздільною здатністю. Із застосуванням бездротової мережі робот здатний в режимі реального часу отримувати команди і здійснювати взяття мазків з горла швидко і акуратно.

    Станом на середу, 18 березня, кількість нових зареєстрованих випадків захворювання коронавірусом нового типу Covid-19 в світі зросла на 13 тис. 387 осіб. Також зафіксовано 737 нових летальних випадків.

    У вівторок, 17 березня, коронавірус був виявлений у останній європейській країні, де не було хворих - в Чорногорії. Також, після першого випадку захворювання в штаті Західна Вірджинія, коронавірус охопив США повністю.

    Напередодні у Туреччині зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу Covid-2019.

    В Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

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