Пандемія коронавірусу: понад 13 тисяч нових випадків за добу



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Всього в світі інфікувалися коронавірусом 187 тис. 717 осіб

Коронавірус зафіксований у більш ніж 150 країнах світу

Станом на середу, 18 березня, кількість нових зареєстрованих випадків захворювання коронавірусом нового типу Covid-19 в світі зросла на 13 тис. 387 осіб.

Також зафіксовано 737 нових летальних випадків, повідомляє газета South China Morning Post.

Більшість нових випадків були виявлені в Італії. Там за добу померло 345 осіб.

При цьому, в Китаї, де вперше виявили коронавірус, за добу зафіксували 21 новий випадок захворювання. Більшість заражених недавно прибули додому з-за кордону.

Всього в світі кількість випадків зараження досягло 187 тис. 717 тис. чоловік. Число жертв становить 7822. Більш 79 тисяч осіб успішно пройшли курс лікування. Коронавірус зафіксований у більш ніж 150 країнах світу.

У вівторок, 17 березня, коронавірус був виявлений у останній європейській країні, де не було хворих - в Чорногорії. Також, після першого випадку захворювання в штаті Західна Вірджинія, коронавірус охопив США повністю.

Напередодні у Туреччині зафіксували перший випадок смерті від коронавірусу Covid-2019.

В Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.