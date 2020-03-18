Коронавірус: чому у Кореї смертність у 10 разів нижча, ніж в Італії?світ
Вік, стать, тестування та куріння. Все це впливає на кількість померлих
Багато експертів вбачають прямий зв'язок між інтенсивністю тестування населення на наявність Covid-19 і статистикою виживання хворих на цей коронавірус. Розглянемо дві країни з великими спалахами, пише CNN.
У Південній Кореї рівень тестування був досить високим (3 592 тестів на мільйон людей станом на 8 березня), а смертність серед заражених - досить низькою, 66 смертей чи 0,6%.
Італія ж тестує значно менше людей: близько 826 людей на мільйон, і смертність серед тих, у кого діагностована інфекція, приблизно в 10 разів вища – від хвороби вже загинули понад тисяча людей.
У США також лунають скарги на брак текстів. Можна почути історії про хворих людей, які приходять до лікарень із проханням перевірити їх, однак тест не є загальнодоступним, тому багатьом відмовляють – в основному тим, хто не підпадає під критерії тестування. У соцмережах американці панікують, мовляв, відсутність тестування знищить їх усіх.
Але нам повинно бути зрозуміло, що тестування рятує життя тому, що дає можливість запобігти поширенню інфекції, а не тому, що дозволяє лікарям раніше почати лікувати кожного окремого пацієнта, у якого підтверджено діагноз. Парадигма «почати лікувати якомога раніше» діє, коли існує ефективний препарат проти захворювання. Коронавірус же не має специфічного лікування. Синдром швидко прогресуючої легеневої недостатності, який вбиває інфікованих Covid-19, є не новим клінічним станом. Чимало інфекцій можуть спричинити цю ж проблему.
То чому в Кореї так мало летальних випадків, а в Італії так багато?
Структура населення Італії відрізняється від ситуації у багатьох інших країнах. За даними ООН на 2015 рік, ця країною є другою за часткою літніх людей - 28,6% жителів цієї країни старші 60 років (друге місце у світі після Японії, де цей відсоток ще вищий – 33%). Натомість у Південній Кореї лише 18,5% населення – люди, яким 60 і більше років (53 місце в усьому світі за цим показником).
Саме ця різниця і могла вплинути на показники смертності від коронавірусу: вік 90% загиблих від корона вірусу італійців перевищував 70 років. У Південній Кореї спалах хвороби охопив значно молодших людей: там частка хворих на Covid-19 старше 60 років становила всього 20%. Найбільша група постраждалих - 20-річна молодь, на цю групу припадає третина усіх випадків.
Важливу роль відіграє стать хворих. Співвідношення кількості хворих на Covid-19 за гендерною ознакою у всьому світі становить приблизно 50 на 50, проте що стосується виживання – статистика вже різниться. Під час початкового спалаху в Китаї, рівень смертності становив 4,7% у чоловіків проти 2,8% у жінок. Це теж стало хорошою новиною для Південної Кореї, де 62% випадків трапилися саме серед жінок.
Куріння - ще один фактор, який впливає на рівень виживання заражених. В Італії та Південній Кореї частка курців приблизно однакова: 24% та 27% відповідно. Проте серед курців у цих країнах є велика гендерна відмінність: в Італії курять 28% чоловіків проти 20% жінок, а в Кореї - це близько 50% чоловіків і менше 5% жінок.
Іншими словами, у Південній Кореї більшість хворих - це молоді жінки, які не палять, тоді як в Італії – літні люди, багато з яких є курцями. Щоправда, поки немає статистики про гендерний розподіл серед хворих в Італії.
Ці основні демографічні розбіжності пояснюють різницю показників смертності від Covid-19між двома країнами. Щоб зрозуміти, наскільки складна ситуація в інших країнах, потрібні щоденні оновлення даних щодо хворих, які б включали інформацію про вік і стать.
Зважаючи на очевидні відмінності спалахів у Південній Кореї та Італії, настав час зібрати експертну групу з геріатриків, соціологів, спеціалістів відділень інтенсивної терапії та інших, щоб розібратися, як найкраще захищати та, при необхідності, лікувати коронавірус у літніх людей.
Статистика смертності від коронавірусу в Італії в розрізі вікових груп