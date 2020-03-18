Коронавірус: чому у Кореї смертність у 10 разів нижча, ніж в Італії? світ

В Італії жертвами коронавірусу переважно стають люди поважного віку

Вік, стать, тестування та куріння. Все це впливає на кількість померлих

Багато експертів вбачають прямий зв'язок між інтенсивністю тестування населення на наявність Covid-19 і статистикою виживання хворих на цей коронавірус. Розглянемо дві країни з великими спалахами, пише CNN.

У Південній Кореї рівень тестування був досить високим (3 592 тестів на мільйон людей станом на 8 березня), а смертність серед заражених - досить низькою, 66 смертей чи 0,6%.

Італія ж тестує значно менше людей: близько 826 людей на мільйон, і смертність серед тих, у кого діагностована інфекція, приблизно в 10 разів вища – від хвороби вже загинули понад тисяча людей.

У США також лунають скарги на брак текстів. Можна почути історії про хворих людей, які приходять до лікарень із проханням перевірити їх, однак тест не є загальнодоступним, тому багатьом відмовляють – в основному тим, хто не підпадає під критерії тестування. У соцмережах американці панікують, мовляв, відсутність тестування знищить їх усіх.

Але нам повинно бути зрозуміло, що тестування рятує життя тому, що дає можливість запобігти поширенню інфекції, а не тому, що дозволяє лікарям раніше почати лікувати кожного окремого пацієнта, у якого підтверджено діагноз. Парадигма «почати лікувати якомога раніше» діє, коли існує ефективний препарат проти захворювання. Коронавірус же не має специфічного лікування. Синдром швидко прогресуючої легеневої недостатності, який вбиває інфікованих Covid-19, є не новим клінічним станом. Чимало інфекцій можуть спричинити цю ж проблему.

То чому в Кореї так мало летальних випадків, а в Італії так багато?

Структура населення Італії відрізняється від ситуації у багатьох інших країнах. За даними ООН на 2015 рік, ця країною є другою за часткою літніх людей - 28,6% жителів цієї країни старші 60 років (друге місце у світі після Японії, де цей відсоток ще вищий – 33%). Натомість у Південній Кореї лише 18,5% населення – люди, яким 60 і більше років (53 місце в усьому світі за цим показником).

Саме ця різниця і могла вплинути на показники смертності від коронавірусу: вік 90% загиблих від корона вірусу італійців перевищував 70 років. У Південній Кореї спалах хвороби охопив значно молодших людей: там частка хворих на Covid-19 старше 60 років становила всього 20%. Найбільша група постраждалих - 20-річна молодь, на цю групу припадає третина усіх випадків.

Важливу роль відіграє стать хворих. Співвідношення кількості хворих на Covid-19 за гендерною ознакою у всьому світі становить приблизно 50 на 50, проте що стосується виживання – статистика вже різниться. Під час початкового спалаху в Китаї, рівень смертності становив 4,7% у чоловіків проти 2,8% у жінок. Це теж стало хорошою новиною для Південної Кореї, де 62% випадків трапилися саме серед жінок.

У Південній Кореї спалах хвороби охопив переважно людей молодшого віку

Куріння - ще один фактор, який впливає на рівень виживання заражених. В Італії та Південній Кореї частка курців приблизно однакова: 24% та 27% відповідно. Проте серед курців у цих країнах є велика гендерна відмінність: в Італії курять 28% чоловіків проти 20% жінок, а в Кореї - це близько 50% чоловіків і менше 5% жінок.

Іншими словами, у Південній Кореї більшість хворих - це молоді жінки, які не палять, тоді як в Італії – літні люди, багато з яких є курцями. Щоправда, поки немає статистики про гендерний розподіл серед хворих в Італії.

Ці основні демографічні розбіжності пояснюють різницю показників смертності від Covid-19між двома країнами. Щоб зрозуміти, наскільки складна ситуація в інших країнах, потрібні щоденні оновлення даних щодо хворих, які б включали інформацію про вік і стать.

Зважаючи на очевидні відмінності спалахів у Південній Кореї та Італії, настав час зібрати експертну групу з геріатриків, соціологів, спеціалістів відділень інтенсивної терапії та інших, щоб розібратися, як найкраще захищати та, при необхідності, лікувати коронавірус у літніх людей.

Статистика смертності від коронавірусу в Італії в розрізі вікових груп

Понад 78% померлих - літні люди, віком 70-89 років

Наталія Сокирчук, «Главком»



