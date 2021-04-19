Рубль обвалиться, бо на Росію накладуть нові санкції за військове вторгнення в Україну?

В іноземних розвідках вважають, що ймовірність нового нападу Росії на Україну – 60% на 40%

Мовою оригіналу

На заре карьеры меня учили: «70% закрытой информации находится в открытых источниках»

Или это просто новость или фейк... или

инсайдер знает коридор дат, в которые обвалится рубль

Иных оснований для обвала рубля, кроме как санкции, следующие за военным вторжением в Украину, сегодня нет.

20 мая ожидается 85 рублей за доллар. (сегодня 75)

17 июня уже 100 рублей (обвал на 17%)

Некоторые «шутники», говорят про возможный коридор дат 20-22 апреля (между др Гитлера и Ленина)

Знающие люди из иностранных разведок считают вероятность нападения сегодня 60% на 40%

Успешность такого нападения – сомнительна.

Но цель очевидна – отстроить «Новороссию», которая отсечет Украину от Черного Моря и откроет доступ питьевой воде в Крым.

Наибольшая вероятность нападения, называется, со стороны ОРДЛО (якобы, не РФ, а «ополченцы» при поддержке РФ и для защиты русскоговорящего населения»)

Реакция запада, ожидается, традиционная – «50 оттенков глубокой озабоченности» и новые экономические санкции к РФ.

Которые и приведут к падению рубля.

Военную помощь от НАТО ждать смысла нет. Как и от США.

Большая война никому не нужна.

Локализация и санкции по отношению к РФ устроят всех.

И США.

И Китай (которому откроются новые возможности поглощения РФ)

И саму РФ (которая осознанно готовилась к изоляции последние 10 лет, усиливая субъектную роль «раковой опухоли» Евразии, с которой всем прийдется считаться)

А что Украина?

– продолжит, похоже, обсуждать очки Мендель.

А Вы, лично, что будете делать, если на следующей неделе это произойдет? вы готовы?

Читайте, делайте выводы, делитесь.

P.S. И, как учила меня Мама, надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему...

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.