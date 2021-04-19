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    Думки вголос

    Рубль обвалиться, бо на Росію накладуть нові санкції за військове вторгнення в Україну?

    • Анатолій Амєлін

      Глава ради Асоціації випускників «Аспен Україна»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рубль обвалиться, бо на Росію накладуть нові санкції за військове вторгнення в Україну?

    В іноземних розвідках вважають, що ймовірність нового нападу Росії на Україну – 60% на 40%

    Мовою оригіналу

    На заре карьеры меня учили: «70% закрытой информации находится в открытых источниках»

    Или это просто новость или фейк... или

    инсайдер знает коридор дат, в которые обвалится рубль

    Иных оснований для обвала рубля, кроме как санкции, следующие за военным вторжением в Украину, сегодня нет.

    20 мая ожидается 85 рублей за доллар. (сегодня 75)

    17 июня уже 100 рублей (обвал на 17%)

    Некоторые «шутники», говорят про возможный коридор дат 20-22 апреля (между др Гитлера и Ленина)

    Знающие люди из иностранных разведок считают вероятность нападения сегодня 60% на 40%

    Успешность такого нападения – сомнительна.

    Но цель очевидна – отстроить «Новороссию», которая отсечет Украину от Черного Моря и откроет доступ питьевой воде в Крым.

    Наибольшая вероятность нападения, называется, со стороны ОРДЛО (якобы, не РФ, а «ополченцы» при поддержке РФ и для защиты русскоговорящего населения»)

    Реакция запада, ожидается, традиционная – «50 оттенков глубокой озабоченности» и новые экономические санкции к РФ.

    Которые и приведут к падению рубля.

    Военную помощь от НАТО ждать смысла нет. Как и от США.

    Большая война никому не нужна.

    Локализация и санкции по отношению к РФ устроят всех.

    И США.

    И Китай (которому откроются новые возможности поглощения РФ)

    И саму РФ (которая осознанно готовилась к изоляции последние 10 лет, усиливая субъектную роль «раковой опухоли» Евразии, с которой всем прийдется считаться)

    А что Украина?

    – продолжит, похоже, обсуждать очки Мендель.

    А Вы, лично, что будете делать, если на следующей неделе это произойдет? вы готовы?

    Читайте, делайте выводы, делитесь.

    P.S. И, как учила меня Мама, надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі США НАТО санкції війна Китай
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