Рубль обвалиться, бо на Росію накладуть нові санкції за військове вторгнення в Україну?
В іноземних розвідках вважають, що ймовірність нового нападу Росії на Україну – 60% на 40%
Мовою оригіналу
На заре карьеры меня учили: «70% закрытой информации находится в открытых источниках»
Или это просто новость или фейк... или
инсайдер знает коридор дат, в которые обвалится рубль
Иных оснований для обвала рубля, кроме как санкции, следующие за военным вторжением в Украину, сегодня нет.
20 мая ожидается 85 рублей за доллар. (сегодня 75)
17 июня уже 100 рублей (обвал на 17%)
Некоторые «шутники», говорят про возможный коридор дат 20-22 апреля (между др Гитлера и Ленина)
Знающие люди из иностранных разведок считают вероятность нападения сегодня 60% на 40%
Успешность такого нападения – сомнительна.
Но цель очевидна – отстроить «Новороссию», которая отсечет Украину от Черного Моря и откроет доступ питьевой воде в Крым.
Наибольшая вероятность нападения, называется, со стороны ОРДЛО (якобы, не РФ, а «ополченцы» при поддержке РФ и для защиты русскоговорящего населения»)
Реакция запада, ожидается, традиционная – «50 оттенков глубокой озабоченности» и новые экономические санкции к РФ.
Которые и приведут к падению рубля.
Военную помощь от НАТО ждать смысла нет. Как и от США.
Большая война никому не нужна.
Локализация и санкции по отношению к РФ устроят всех.
И США.
И Китай (которому откроются новые возможности поглощения РФ)
И саму РФ (которая осознанно готовилась к изоляции последние 10 лет, усиливая субъектную роль «раковой опухоли» Евразии, с которой всем прийдется считаться)
А что Украина?
– продолжит, похоже, обсуждать очки Мендель.
А Вы, лично, что будете делать, если на следующей неделе это произойдет? вы готовы?
Читайте, делайте выводы, делитесь.
P.S. И, как учила меня Мама, надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему...