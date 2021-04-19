У Німеччині хочуть зупинити «Північний потік-2» через агресію росіян на Донбасі

Влітку цього року Росія планує добудувати газопровід «Північний потік-2»

Влітку цього року Росія планує добудувати газопровід «Північний потік-2»

У Німеччині вважають, що Москва створює умови для військового втручання в ситуацію на Донбасі.

Голова Європейської народної партії (ЄНП) Німеччини Манфред Вебер закликав зупинити газопровід «Північний потік-2» у разі загострення ситуації біля кордонів України. Євросоюз повинен направити Москві «недвозначний сигнал». Про це заявив в інтерв’ю редакційному об’єднанню Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Вебер також заявив, що РФ причетна до кібератак, кампанії з дезінформації, а також визнав її дії реальною загрозою для ЄС і Заходу.

«Якщо ситуація на сході України загостриться, то «Північного потоку- 2» більше не можна буде дотримуватися», – вважає Вебер.

Також заступник голови фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер граф Ламбсдорфф висловив думку, що Москва створює умови для військового втручання в ситуацію на Донбасі. У зв’язку з цим він вважає необхідним розширення санкцій проти РФ в такому випадку.

«Тоді проєкт газопроводу «Північний потік-2» повинен бути негайно зупинений, це абсолютно очевидно», – сказав політик.

Зазначимо, що вже влітку цього року Росія планує добудувати газопровід «Північний потік-2». В цей же час планують запустити перші обсяги в сторону Німеччини.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав будівництво газопроводу «Північний потік-2» енергетичним ударом Росії.

Однак голова МЗС Німеччини проти зупинки «Північного потоку-2» через агресію РФ проти України.

Як відомо, 40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік – 2». Раніше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік – 2» через санкції США проти газопроводу.

Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в дію.Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що завершення «Північного потоку-2» посилить агресію з боку Росії.

Віцепрем’єрка Стефанішина розказала, як українці відкрили очі Німеччині на «Північний потік-2».