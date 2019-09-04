Антиукраїнські ініціативи деяких членів Зе-команди виглядають щонайменше по-хуторянські

Андрій Ніцой Директор Центру стратегічних розробок

Андрій Ніцой

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Щиро бажаю усім представникам нової влади більше читати і вчитися мислити глобально»

Яким мірилом варто міряти законодавчі ініціятиви президента, що його офіс подає як невідкладні? Пропоную - европейським. Уважні спостерігачі вже помітили персональні бізнес-інтереси в пріоритетних темах, нарізаних Уряду. Тут і бурштин, і гральний бізнес, і кінематографічний ринок, і розпродаж землі, приватизація та реприватизація т.д. Про це чимало написано і сказано.

Втім, я пропоную подивитися на цю проблему з європейського, а не українського погляду. Де в чому пріоритети нової української влади співпадають з новою європейською стратегією та політикою, наприклад Франції, озвученою нещодавно Е.Макроном. Але мене особисто засмучує глибока провінційність, меншовартісність та дрібно-тематичність мислення нашої правлячої верхівки, принаймні її частини. Як минулої-позаминулої владної каденції, так і теперішньої. Хоча цим новим є куди рости і в кого запозичувати прогресивний досвід національного переосмислення геополітичних, технологічних, демографічних, комунікативних та інших проблем.

Для прикладу, зупинюся лише на одному аспекті. Німеччина вже давно визнала вустами своєї канцлерки крах політики мультикультуралізму. ЄС проводить політику, яка дозволяє вберегти реликтову етнічну культуру національних меншин від зникнення, але наголошує, що національні меншини мають бути обов'язково і повністю інтегровані в мовно-культурний простір державної нації. Франція вважає національну мову і культуру елементами суверенітету і складовою «духу Европи». Е.Макрон прямо заявив про важливість того, щоб «мрії, якими ми живемо, романи, фільми, все, що наше по духу і що об'єднує нас з нашими громадянами, походило з нашої власної культури, а не нав'язувалося з-зовні». Далі президент Франції закликав повернутися до питання про мовний суверенітет у Европі.

На тлі цих європейських трендів, які визначають і економічну, і зовнішню політику країн ЄС, денаціоналізуючі та антиукраїнські ініціятиви окремих представників Зе-команди виглядають щонайменше по-хуторянські. А дехто схильний вбачати в них відвертий колабораціонізм та замах на суверенітет і територіяльну цілісність України.

Щиро бажаю усім представникам нової влади більше читати і вчитися мислити глобально. Я знайомий з декількома Зе-депутатами, вважаю їх прогресивними, високоінтелектуальними політиками. Це зберігає в мені надію на те, що решта нових політиків невдовзі усвідомить себе українцями, а не укрАинскими росіянами. А це у свою чергу, спонукатиме розширювати горизонт українського світу в глобальних масштабах.

Джерело: блог Андрія Ніцоя

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