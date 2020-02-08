Росіяни і малороси знову переконують українців, що національність і мова не є важливими

Андрій Ніцой Директор Центру стратегічних розробок

Андрій Ніцой

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політика приниження українців призвела не до очікуваної інтеграції в Україну представників національних меншостей, а дала прямо протилежний результат

Їм усім наче пороблено! Знову про «многонаціональную» Україну. Тепер вже на 1+1. Закономірно, що цю тезу безперстанно і нав'язливо повторюють М.Бужанський, В.Медведчук та подібні персонажі. Дивно, що «многонаціональність» пропагується журналістами і політиками, котрі позиціонують себе патріотами. Ну, от звідки ведуча ток-шоу Н.Мосійчук взяла, що Україна є багатонаціональною країною? Тільки тому, що на нашій землі проживають представники інших окрім українців етносів? Так вони проживають і в таких МОНОнаціональних країнах як Польща, Чехія, Франція, Німеччина. До речі, остання має багатомільйонну турецьку общину громадянства ФРН. Не меншу ніж росіян в Україні.

Чому редактори телеканалу 1+1 не виправили помилку ведучої? Чому присутня в студії нардепка і авторка квот на український етер В.Сюмар не зробила зауваження, щодо МОНОнаціональності України? Чому присутні політологи не заявили в етері, що багатанаціональною вважається країна, в якій доля представників інших етносів аніж корінний складає понад 50%? Знайшлася лише співачка Оля Полякова, яка стала на захист України, українців та їхньої мови. Респект, Оля!

Нагадаю, що політика приниження українців в Україні, в тому числі за останні 29 років, призвела не до очікуваної інтеграції в Україну представників російської, єврейської, угорської, румунської, болгарської, грецької національних меншостей, а дала прямо протилежний результат. Національні меншості, з окремими винятками, усі останні роки мали можливість ігнорувати необхідність інтеграції в мовно-культурно-освітнє тіло України. Національні меншості на прикладі закону Ківалова-Колєсніченка отримали засіб ефективної протидії лагідній українізації.

Національні меншості усвідомили переваги (в т.ч. економічні) свого справжнього статусу - бути діаспорою сусідньої країни. Тому, їм вигідна риторика «многонаціональності» України. Тому, вони проти визнання МОНОнаціональності України. Тому, іноземні держави з легкістю використовують своїх діаспорян для боротьби з Україною, за просування своїх національних інтересів на шкоду інтересам українців. Тому, їм легше розв'язати війну проти українців, аніж вивчити українську мову.

Ось, що стоїть за здавалося б безневинною фразою журналістки Н.Мосійчук, депутатки І.Геращенко, М.Бужанського, Н.Шуфрича про «многонаціональную» Україну. На численні прохання прізвище екс-президенту тут в цьому ряду вже не згадую.

А росіяни й малороси і далі втюхують нам, що національність і мова не важливі.

Джерело: блог Андрія Ніцоя

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