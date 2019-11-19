Чи запросить Сивохо бойовика Гіркіна мирити між собою українців?
Радник секретаря РНБО вже відкрито говорять про Боснію як приклад для України
Свіжа заява радника секретаря РНБО Сивохо:
«Наша команда вже зараз працює над створенням Національної платформи примирення і єдності. Ми залучаємо міжнародних фахівців-практиків з рішення військових конфліктів, аналізуємо досвід Ірландії, Боснії та інших країн. Так легше знайти найбільш правильні і вже перевірені варіанти вирішення конфліктів - і перекласти цей досвід на наші ситуацію, ментальність і сприйняття», - зазначив Сивохо.
Кого на «національну платформу примирення» будемо запрошувати? Російський спецназ, який захоплював Верховну Раду Криму? Гіркіна, який починав війну на Донбасі? Російських «відпускників»?
Українці з українцями мають примирюватися? Кремлівські пропагандисти можуть відкорковувати шампанське — їх мантра про «гражданскій конфлікт» вже звучить в заяві офіційного представника РНБО України.
Радник секретаря РНБО вже відкрито говорять про Боснію як приклад для України. Нагадаю — Боснія існує як конфедерація з двох (реально трьох) частин, які де-факто є незалежними утвореннями. Країна паралізована, знаходиться під повним зовнішнім управлінням і як єдина держава існує лише на папері.
Просто мрак. Що далі?
Джерело: блог Андрія Іллєнка