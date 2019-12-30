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    Думки вголос

    Причетним до звільнення вбивць Небесної Сотні доведеться нести відповідальність

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України 7, 8 скликань

    • Розсилка
    Відтепер даний чіткий сигнал &mdash; якщо вбити в центрі Києва сотню людей чи підірвати масове зібрання з мотивів ненависті до українців &mdash; за це нічого не буде - Причетним до звільнення вбивць Небесної Сотні доведеться нести відповідальність
    Відтепер даний чіткий сигнал — якщо вбити в центрі Києва сотню людей чи підірвати масове зібрання з мотивів ненависті до українців — за це нічого не буде

    Всі розуміли, що ніяких незалежних судів в Україні нема

    1. Відпускати вбивць Небесної Сотні, причому без вироку — це катастрофічне рішення. Це розвал справ Майдану. Держава Україна не змогла довести до кінця розслідування найбільшого злочину в її новітній історії.

    2. РФ, вимагаючи обміну беркутів-вбивць і терористів, які підривали українців у Харкові — фактично визнала свою відповідальність за їх злочини. Навіть якщо дивитися з точки зору війни, ці особи не брали участь у бойових діях на фронті. Вони вбивали українців у тилу, причому у випадку з беркутівцями — до формального початку російської агресії проти України. РФ визнала, що ці вбивці — її люди. І офіційно взяла відповідальність за вбивство Небесної Сотні.

    3. Всі розуміли, що ніяких незалежних судів в Україні нема. Але усі ці поспішні та синхронні рішення судів про відпущення на волю вбивць і терористів показали на 100%, остаточно і безповоротно, що суди діють за прямою політичною вказівкою влади. Відтепер говорити про незалежний від телефонного права суд — просто смішно.

    4. Відтепер даний чіткий сигнал — якщо вбити в центрі Києва сотню людей чи підірвати масове зібрання з мотивів ненависті до українців — за це нічого не буде. Максимум доведеться трохи посидіти в СІЗО, а потім Росія забере до себе на курорт.

    5. Всім доведеться нести відповідальність за свої дії. Не сьогодні, так завтра.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія Небесна сотня (Євромайдан) СІЗО Беркут
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