Причетним до звільнення вбивць Небесної Сотні доведеться нести відповідальність
Всі розуміли, що ніяких незалежних судів в Україні нема
1. Відпускати вбивць Небесної Сотні, причому без вироку — це катастрофічне рішення. Це розвал справ Майдану. Держава Україна не змогла довести до кінця розслідування найбільшого злочину в її новітній історії.
2. РФ, вимагаючи обміну беркутів-вбивць і терористів, які підривали українців у Харкові — фактично визнала свою відповідальність за їх злочини. Навіть якщо дивитися з точки зору війни, ці особи не брали участь у бойових діях на фронті. Вони вбивали українців у тилу, причому у випадку з беркутівцями — до формального початку російської агресії проти України. РФ визнала, що ці вбивці — її люди. І офіційно взяла відповідальність за вбивство Небесної Сотні.
3. Всі розуміли, що ніяких незалежних судів в Україні нема. Але усі ці поспішні та синхронні рішення судів про відпущення на волю вбивць і терористів показали на 100%, остаточно і безповоротно, що суди діють за прямою політичною вказівкою влади. Відтепер говорити про незалежний від телефонного права суд — просто смішно.
4. Відтепер даний чіткий сигнал — якщо вбити в центрі Києва сотню людей чи підірвати масове зібрання з мотивів ненависті до українців — за це нічого не буде. Максимум доведеться трохи посидіти в СІЗО, а потім Росія забере до себе на курорт.
5. Всім доведеться нести відповідальність за свої дії. Не сьогодні, так завтра.
Джерело: блог Андрія Іллєнка