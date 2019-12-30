Причетним до звільнення вбивць Небесної Сотні доведеться нести відповідальність

Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відтепер даний чіткий сигнал — якщо вбити в центрі Києва сотню людей чи підірвати масове зібрання з мотивів ненависті до українців — за це нічого не буде

Всі розуміли, що ніяких незалежних судів в Україні нема

1. Відпускати вбивць Небесної Сотні, причому без вироку — це катастрофічне рішення. Це розвал справ Майдану. Держава Україна не змогла довести до кінця розслідування найбільшого злочину в її новітній історії.

2. РФ, вимагаючи обміну беркутів-вбивць і терористів, які підривали українців у Харкові — фактично визнала свою відповідальність за їх злочини. Навіть якщо дивитися з точки зору війни, ці особи не брали участь у бойових діях на фронті. Вони вбивали українців у тилу, причому у випадку з беркутівцями — до формального початку російської агресії проти України. РФ визнала, що ці вбивці — її люди. І офіційно взяла відповідальність за вбивство Небесної Сотні.

3. Всі розуміли, що ніяких незалежних судів в Україні нема. Але усі ці поспішні та синхронні рішення судів про відпущення на волю вбивць і терористів показали на 100%, остаточно і безповоротно, що суди діють за прямою політичною вказівкою влади. Відтепер говорити про незалежний від телефонного права суд — просто смішно. 4. Відтепер даний чіткий сигнал — якщо вбити в центрі Києва сотню людей чи підірвати масове зібрання з мотивів ненависті до українців — за це нічого не буде. Максимум доведеться трохи посидіти в СІЗО, а потім Росія забере до себе на курорт. 5. Всім доведеться нести відповідальність за свої дії. Не сьогодні, так завтра.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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