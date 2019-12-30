У Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ



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Сторони узгоджують деталі

Переговори РФ і України по газу у Відні, які почалися в четвер і йшли всі вихідні, продовжаться вдень 30 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У суботу пізно ввечері голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв повідомив, що в переговорах є певний прогрес, але узгоджених текстів угод станом на зараз немає - «боротьба йде за кожну кому».

Увечері в неділю «Газпром» заявив про прибуття у Відень на місце зустрічі партнерів керівництва компаній, відповідальних за підписання підготовлених документів. Очікувалося остаточне узгодження пакету документів у відповідності з протоколом від 20 грудня.

Міністр юстиції України Денис Малюська, уповноважений підписати мирову угоду з «Газпромом» штрафу Антимонопольного комітету (АМКУ), опублікував фотографію, яка свідчила про початок підписання документів в рамках мінського газового протоколу.

«В ніч на понеділок ці новини продовження не отримали, розвиток подій очікується вдень 30 грудня», - йдеться в повідомленні.

Раніше в РФ заявили, що компроміс з Україною по газу був важким вибором.

Нагадаємо, 19 грудня Росія, Україна та Європейська комісія досягли принципової угоди по газу.

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

Президент Зеленський відреагував на виплату «Газпромом» $2,9 млрд.

Також 28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.